О чем молчат женщины: стали известны звездные эксперты ток-шоу на СТБ

14 августа 2020 11:35 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: стали известны звездные эксперты ток-шоу на СТБ
О чем молчат женщины - новое телешоу на СТБ
пресс-служба канала СТБ

Скоро на СТБ стартует ток-шоу "О чем молчат женщины", ведущей которого стала легендарная Оксана Байрак.

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В студию к именитому режиссеру и телеведущей придут героини с откровенными вопросами на самые волнующие, спорные и сложные темы. Совместно с экспертами Оксана Байрак поможет героине взвесить все "за" и "против" и  принять для себя решение.

Оксана Байрак / пресс-служба канала СТБ

Создатели "О чем молчат женщины" рассказали, кто из звездных экспертов примет участие в ток-шоу.

В каждом выпуске в лагерях “за” и “против” новые эксперты, которые аргументируют свою позицию на тему программы. Они спорят и доказывают преимущества своей позиции. Были случаи, конечно, когда к концу съемки кто-то из гостей поменял свою точку зрения. Например, после обсуждения на тему “секса втроем” женщина, которая изначально была в лагере “против” изменила свое мнение, – рассказывает руководитель проекта Дарья Майборода. –Фишка нашего ток-шоу в том, чтобы задействовать свежие лица. Но среди экспертов будут и знаменитости, которым есть что сказать – Оля Сумская, Маргарита Сичкарь, Кристина Решетник, Андре Тан, Ксения Бугримова, Никита Добрынин с Дашей Квитковой и многие другие.

Оксана Байрак и Ксения Бугримова / instagram.com/xenia_bugrimova

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В ток-шоу "О чем молчат женщины" будут подниматься темы, которые знакомы многим женщинам и о которых многие боялись говорить – послеродовая депрессия, бодипозитив, фригидность, домашнее насилие, чайлдфри, суррогатное материнство и другие. После обсуждения в студии выход  для себя сможет найти не только героиня, но и все телезрительницы, попавшие в похожую ситуацию.

Смотрите премьеру ток-шоу  “О чем молчат женщины” осенью на СТБ!

Напомним,

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