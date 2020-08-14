О чем молчат женщины: стали известны звездные эксперты ток-шоу на СТБ
Скоро на СТБ стартует ток-шоу "О чем молчат женщины", ведущей которого стала легендарная Оксана Байрак.
Создатели "О чем молчат женщины" рассказали, кто из звездных экспертов примет участие в ток-шоу.
В каждом выпуске в лагерях “за” и “против” новые эксперты, которые аргументируют свою позицию на тему программы. Они спорят и доказывают преимущества своей позиции. Были случаи, конечно, когда к концу съемки кто-то из гостей поменял свою точку зрения. Например, после обсуждения на тему “секса втроем” женщина, которая изначально была в лагере “против” изменила свое мнение, – рассказывает руководитель проекта Дарья Майборода. –Фишка нашего ток-шоу в том, чтобы задействовать свежие лица. Но среди экспертов будут и знаменитости, которым есть что сказать – Оля Сумская, Маргарита Сичкарь, Кристина Решетник, Андре Тан, Ксения Бугримова, Никита Добрынин с Дашей Квитковой и многие другие.
Смотрите премьеру ток-шоу “О чем молчат женщины” осенью на СТБ!
Напомним,