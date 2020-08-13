Внучка Софии Ротару восхитила публику образом в защитной маске за 160 долларов
В семье Софии Ротару подрастают очень красивые и талантливые наследники.
Восхищает Соня публику и своим непревзойденным чувством стиля. Каждый выход девушки в свет или на красную дорожку производит настоящий фурор.
На днях Соня приняла участие в международном флешмобе #wearamask, в рамках которого призвала человечество следовать требованиям карантина – носить маски.
Согласно информации сайта бренда, маска изготовлена из двух слоев мягкого льна с вышивкой ручной работы. Ее цена составляет 160 долларов.
Напомним
- MELOVIN вызвал бурю эмоций у одесситов игрой на "живом" рояле.
- Аня Гресь вместе с мужем Романом заболели коронавирусом: известно состояние пары.
,