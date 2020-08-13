Внучка Софии Ротару восхитила публику образом в защитной маске за 160 долларов

В семье Софии Ротару подрастают очень красивые и талантливые наследники.

Одной из самых ярких личностей в семье Софии Ротару является ее внучка Соня Евдокименко. 19-летняя девушка успешно строит карьеру модели, а также пробует развивать вокальный талант.

Восхищает Соня публику и своим непревзойденным чувством стиля. Каждый выход девушки в свет или на красную дорожку производит настоящий фурор.

На днях Соня приняла участие в международном флешмобе #wearamask, в рамках которого призвала человечество следовать требованиям карантина – носить маски.

Внучка Софии Ротару / instagram.com/iamsofiaeve

Для съемки Евдокименко выбрала очень стильный образ. В кадре она появилась в вышиванке украинского дизайнера и оригинальной вышитой защитной маске.

Согласно информации сайта бренда, маска изготовлена из двух слоев мягкого льна с вышивкой ручной работы. Ее цена составляет 160 долларов.

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