MELOVIN вызвал бурю эмоций у одесситов игрой на "живом" рояле
Артист MELOVIN исполнит свой хит "Ти" в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!", которое выйдет 24 августа в 20:00 на канале Украина.
По замыслу режиссера-постановщика шоу Елены Коляденко, MELOVIN устроил живое выступление в одном из самых известных мест Одессы – на Воронцовский колоннаде.
Выполняя свой зажигательный хит, в определенный момент артист сел за рояль, который оказался «живым» – прямо из него появилась танцовщица.
Такая постановка вызвала бурю эмоций среди одесситов и гостей города, которые неожиданно стали свидетелями выступления артиста.
Номер, локация, постановка к проекту «З Днем народження Україно!» – это был настоящий перформанс на локации, с которой у меня очень много воспоминаний. Ощущения масштабности сопровождали в течение всего номера, – рассказал MELOVIN. – И бесспорно элемент шоу – рояль, этот рояль обязательно нужно увидеть своими глазами! Это настоящий арт-объект. И он живой! С появлением девушки из него все будто замерло на мгновение. Режиссер шоу Елена Коляденко почувствовала меня полностью без слов! Это как раз тот момент, которого желает каждый артист, чтобы тебя понимали с одного взгляда!
Одесса всегда рядом! Город, где родился я и моя музыка. Где живут мои родители, – отметил певец. – Возвращаясь, получаю заряд эмоций. Сейчас, после карантина, такие проекты – это способ восстановления для артиста!
Напомним,