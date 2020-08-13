MELOVIN вызвал бурю эмоций у одесситов игрой на "живом" рояле

13 августа 2020 11:20 Юлия Крутиева
MELOVIN вызвал бурю эмоций у одесситов игрой на
Певец MELOVIN
пресс-служба канала Украина

Артист MELOVIN исполнит свой хит "Ти" в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!", которое выйдет 24 августа в 20:00 на канале Украина.

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Певец MELOVIN выступил на открытой площадке в Одессе, откуда открывается невероятный вид на Черное море.

По замыслу режиссера-постановщика шоу Елены Коляденко, MELOVIN устроил живое выступление в одном из самых известных мест Одессы – на Воронцовский колоннаде. 

Выполняя свой зажигательный хит, в определенный момент артист сел за рояль, который оказался «живым» – прямо из него появилась танцовщица. 

Такая постановка вызвала бурю эмоций среди одесситов и гостей города, которые неожиданно стали свидетелями выступления артиста.

Номер, локация, постановка к проекту «З Днем народження Україно!» – это был настоящий перформанс на локации, с которой у меня очень много воспоминаний. Ощущения масштабности сопровождали в течение всего номера, – рассказал MELOVIN. – И бесспорно элемент шоу – рояль, этот рояль обязательно нужно увидеть своими глазами! Это настоящий арт-объект. И он живой! С появлением девушки из него все будто замерло на мгновение. Режиссер шоу Елена Коляденко почувствовала меня полностью без слов! Это как раз тот момент, которого желает каждый артист, чтобы тебя понимали с одного взгляда!

Певец MELOVIN / пресс-служба канала Украина
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По словам MELOVIN, эта съемка была для него очень особенной, ведь выступать в родном городе всегда волнительно.

Одесса всегда рядом! Город, где родился я и моя музыка. Где живут мои родители, – отметил певец. – Возвращаясь, получаю заряд эмоций. Сейчас, после карантина, такие проекты – это способ восстановления для артиста!

Напомним, 

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