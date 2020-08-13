Аня Гресь вместе с мужем Романом заболели коронавирусом: известно состояние пары

13 августа 2020 10:55 Юлия Крутиева
Аня Гресь вместе с мужем Романом заболели коронавирусом: известно состояние пары
Аня Гресь и Роман Грищук
instagram.com/anya_gres

Актрисе Ане Гресь вновь пришлось столкнуться с трудностями.

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Август 2020 года для Ани Гресь оказался очень сложным. В начале месяца в семье актрисы случилось горе. После длительной борьбы с раком умерла ее мама.

Теперь же Гресь заболела сама. У нее началась ломота в теле и поднялась температура до 37, 7. Актриса вместе с мужем, депутатом Романом Грищуком, тут же поспешили сдать анализ на коронавирус.

К сожалению, результат теста оказался позитивным. Об этом звезда юмористического шоу «Мамахохотала» сообщила на своих страницах в социальных сетях.

Беда не приходит одна. С ночи у меня была температура 37,7 и ломота в теле, - описывает свои симптомы Гресь. - Утром сделали тест ПЦР. Два положительных. У нас с Ромой Грищуком COVID-19.

Аня Гресь и Роман Грищук заболели коронавирусом / instagram.com/anya_gres
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Роман также сообщил, что заболел. Сейчас он чувствует себя нормально. Нардеп призвал украинцев не пренебрегать правилами безопасности. 

Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать, - пишет депутат. - Средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты. Не будьте легкомысленны, не повторяйте чужих ошибок.

К счастью, сын Романа и Ани – Тим – чувствует себя хорошо. Мальчику пока не делали тест. Родители очень надеются, что их наследника этот вирус обойдет стороной.

Аня Гресь и Роман Грищук с сыном / instagram.com/anya_gres
Напомним, 

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