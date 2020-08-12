Звезда сериала Татьянин день Наталья Рудова впервые станет мамой

12 августа 2020 17:50 Юлия Крутиева
Звезда сериала Татьянин день Наталья Рудова впервые станет мамой
Актриса Наталья Рудова
instagram.com/rudovanata

Актриса Наталья Рудова одна из тех звезд, которые стараются скрывать личную жизнь от посторонних глаз.

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Подобная скрытность время от времени играет с Натальей Рудовой злую шутку. Актрисе часто приписывают не только романы с влиятельными мужчинами, но и грядущее пополнение в семье.

Вот и в этот раз Рудова оказалась в центре внимания. Журналистам портала Super удалось застать звезду во время отдыха на одной из летних веранд ресторана.

Актриса Наталья Рудова / instagram.com/rudovanata

Внимание СМИ привлек образ и заметно изменившиеся формы Натальи. В кадр актриса попала в футболке свободного кроя, под которой отчетливо виден ее округлившийся животик. 

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Также Рудову выдал типичный жест беременных – она постоянно поддерживала живот рукой. Комментировать подобные фотографии звезда пока не решилась.

За Наталью с заявлением уже выступил ее представитель. Официально информацию о беременности актрисы он не сообщил, но и не стал ничего опровергать.

Напомним, 

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