Звезда сериала Татьянин день Наталья Рудова впервые станет мамой
Актриса Наталья Рудова одна из тех звезд, которые стараются скрывать личную жизнь от посторонних глаз.
Вот и в этот раз Рудова оказалась в центре внимания. Журналистам портала Super удалось застать звезду во время отдыха на одной из летних веранд ресторана.
Внимание СМИ привлек образ и заметно изменившиеся формы Натальи. В кадр актриса попала в футболке свободного кроя, под которой отчетливо виден ее округлившийся животик.
За Наталью с заявлением уже выступил ее представитель. Официально информацию о беременности актрисы он не сообщил, но и не стал ничего опровергать.
Напомним,