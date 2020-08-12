Участница Топ-модели по-украински рассказала, как готовится к родам: Иногда забываю, что беременна
Скоро Юлия Биньковская из третьего сезона модельного реалити Нового канала впервые станет мамой. А пока она наслаждается своим прекрасным положением.
На первых двух месяцах беременности меня постоянно сильно тошнило. Утром, днем вечером… Я просто не могла понять, что происходит. Но потом все прошло, сейчас я иногда забываю, что беременна, пока не стану боком к зеркалу и не увижу живот, – смеется выпускница модельного реалити. – Мои вкусовые предпочтения не поменялись – не могу сказать, что ем много сладкого или соленого, или все вместе. Аппетит такой же, как и до беременности.
Мы уже купили некоторую одежду, ванночку, а скоро купим коляску и кроватку, – говорит девушка. – Мне очень нравится заниматься этими покупками, особенно выбирать одежду — она такая маленькая: даже не верится, что в нее может влезть ребеночек.
Пока Юлия готовится к новому этапу жизни, напоминаем: уже этой осенью вы сможете увидеть самых ярких выпускниц модельных реалити Нового канала в «Супер Топ-модели по-украински»!
Напомним,