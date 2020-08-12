Участница Топ-модели по-украински рассказала, как готовится к родам: Иногда забываю, что беременна

12 августа 2020 16:00 Юлия Крутиева
Участница Топ-модели по-украински рассказала, как готовится к родам: Иногда забываю, что беременна
Топ-модель по-украински: Юлия Биньковская
instagram.com/julia_binkovska

Скоро Юлия Биньковская из третьего сезона модельного реалити Нового канала впервые станет мамой. А пока она наслаждается своим прекрасным положением.

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Кто бы мог подумать, что длинноногая «Клео» из третьего сезона «Топ-модели по-украински» (Новый канал) с легкостью на какое-то время откажется от съемок и дефиле, посвятив себя материнству. А она взяла и сделала это! В конце октября Юлия Биньковская и ее парень Антон Дудка впервые станут родителями, а пока девушка рассказала Новому каналу, как чувствует себя во время беременности и готовится к родам.

На первых двух месяцах беременности меня постоянно сильно тошнило. Утром, днем вечером… Я просто не могла понять, что происходит. Но потом все прошло, сейчас я иногда забываю, что беременна, пока не стану боком к зеркалу и не увижу живот, – смеется выпускница модельного реалити. – Мои вкусовые предпочтения не поменялись – не могу сказать, что ем много сладкого или соленого, или все вместе. Аппетит такой же, как и до беременности.

Участница Топ-модели по-украински Юлия Биньковская беременна / пресс-служба Нового канала

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Несмотря на то, что рожать Юлия будет лишь через несколько месяцев, она уже начала готовиться к появлению малыша на свет.

Мы уже купили некоторую одежду, ванночку, а скоро купим коляску и кроватку, – говорит девушка. – Мне очень нравится заниматься этими покупками, особенно выбирать одежду — она такая маленькая: даже не верится, что в нее может влезть ребеночек.

Участница Топ-модели по-украински Юлия Биньковская с мужем / пресс-служба Нового канала

Пока Юлия готовится к новому этапу жизни, напоминаем: уже этой осенью вы сможете увидеть самых ярких выпускниц модельных реалити Нового канала в «Супер Топ-модели по-украински»!

Напомним,

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