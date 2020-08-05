Участница проекта Топ-модель по-украински беременна первенцем
5 августа 2020 00:05
Участница "Топ-модели по-украински" Юлия Биньковская
instagram.com/julia_binkovska
В семье участницы 3 сезона проекта Топ-модель по-украински ожидается пополнение.
"Топ-модель по-украински-3" имела прозвище Клео, ждет первенца! Девушка, как и многие другие знаменитости, старалась тщательно скрывать свое положение.
Юлия Биньковская беременна / instagram.com/julia_binkovska
Сюрприииз. А ось і відповідь на питання чому я набрала +8кг, вже навіть більше, – пишет в Сети Юлия. – Хотілося якнайдовше зберегти це в таємниці, але пузо вже не дозволяє нічого приховати. Більшість вас ще з попередніх постів здогадалися що +8кг набралося не просто так. Тому так, пора відкрити всі карти, ми з Антоном чекаємо бейбіка.
Юлия Биньковская станет мамой / instagram.com/julia_binkovska
Напомним,