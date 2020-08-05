Участница проекта Топ-модель по-украински беременна первенцем

5 августа 2020 00:05 Юлия Крутиева
Участница проекта Топ-модель по-украински беременна первенцем
Участница "Топ-модели по-украински" Юлия Биньковская
instagram.com/julia_binkovska

В семье участницы 3 сезона проекта Топ-модель по-украински ожидается пополнение.

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26-летняя Юлия Биньковская, которая на реалити "Топ-модель по-украински-3" имела прозвище Клео, ждет первенца! Девушка, как и многие другие знаменитости, старалась тщательно скрывать свое положение.

Юлия Биньковская беременна / instagram.com/julia_binkovska

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Однако сейчас животик уже довольно большой, да и поклонники стали подозревать, что Юлия беременна, после того, как она начала поправляться. И Биньковская призналась, что она со своим бойфрендом Антоном готовятся стать родителями.

Сюрприииз. А ось і відповідь на питання чому я набрала +8кг, вже навіть більше, – пишет в Сети Юлия. – Хотілося якнайдовше зберегти це в таємниці, але пузо вже не дозволяє нічого приховати. Більшість вас ще з попередніх постів здогадалися що +8кг набралося не просто так. Тому так, пора відкрити всі карти, ми з Антоном чекаємо бейбіка.

Юлия Биньковская станет мамой / instagram.com/julia_binkovska

Напомним, 

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