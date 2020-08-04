Звезда Гарри Поттера признался в наркозависимости: В 16 лет я уже перерос алкоголь

57-летний актер Джейсон Айзекс сделал откровенное признание о своей пагубной зависимости.

Британский актер Джейсон Айзекс, полюбившийся телезрителям по роли Люциуса Малфоя в фильмах про "Гарри Поттера" , рассказал о своей наркозависимости. На данный момент мужчина не употребляет ни алкоголь, ни психотропные вещества, но ранее в его жизни им было место.

Началось все в 12 лет. Тогда, будучи подростком, он впервые попробовал алкоголь. В компании своих друзей Айзекс попробовал виски, после чего разгромили всю вечеринку.

А вот уже в 16 лет, как признался актер, он перерос алкоголь. Но зависимость не пропала, просто перешла на более страшные вещества – наркотики.

Люциус Малфой / кадр из фильма

Я выбежал на улицу, меня стошнило, потом я поскользнулся, разбил голову и забрызгал свою одежду кровью, – цитирует Джейсона Айзекса USA Today. – На следующее утро я проснулся с ужасной головной болью, с огромным шрамом и воспоминаниями публичного унижения. И все, о чем я мог думать – не могу дождаться, чтобы сделать это снова. Почему? Без понятия.

В настоящее время актер живет с актрисой Эммой Хьюитт, с которой воспитывает двух дочерей: 18-летнюю Лили и 14-летнюю Руби.

Напомним,