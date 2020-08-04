Светлана Лобода вызвала ажиотаж в Сети своим фото топлес

На этой неделе имя Светланы Лободы стало самым обсуждаемым в украинском шоу-бизнесе и не только.

А все из-за провокационного клипа на песню «Boom Boom», которую Светлана Лобода записала в коллаборации с российским хип-хоп-исполнителем PHARAOH.

В клипе соединилось все: дикая и неожиданная смесь гротеска и тик тока, феминистский манифест и музыкальный хоррор, ведьмин дух «Суспирии», сплетенный с садизмом «Видеодрома».

Но для того, чтобы волна обсуждений не угасала долгое время, на своей странице в Инстаграм Лобода решила опубликовать еще и провокационный снимок.

В кадре скандальная блондинка позирует практически голой. На ней надеты лишь трусики от купальника. Сама Светлана сидит на стуле и любуется непревзойденным видом на море и горы.

Унесенная ветром...

- пишет в комментариях под фотографией Лобода.

Певица Светлана Лобода голая / instagram.com/lobodaofficial

Подобная публикация ожидаемо вызвала волну восторга со стороны подписчиков: «Хочу быть этим стулом», «Проветривается?», «Детка хочет Boom Boom?», «Одежду унесло ветром?», «Бедные мужики, ей богу. Какого им смотреть на такие фотки», «Это продолжение клипа boom_boom?», «Нельзя так! Вас уже и девушки захотели! Шикарное фото», «Я хочу эту девочку...».

Напомним,