Светлана Лобода вызвала ажиотаж в Сети своим фото топлес
На этой неделе имя Светланы Лободы стало самым обсуждаемым в украинском шоу-бизнесе и не только.
В клипе соединилось все: дикая и неожиданная смесь гротеска и тик тока, феминистский манифест и музыкальный хоррор, ведьмин дух «Суспирии», сплетенный с садизмом «Видеодрома».
Но для того, чтобы волна обсуждений не угасала долгое время, на своей странице в Инстаграм Лобода решила опубликовать еще и провокационный снимок.
В кадре скандальная блондинка позирует практически голой. На ней надеты лишь трусики от купальника. Сама Светлана сидит на стуле и любуется непревзойденным видом на море и горы.
Унесенная ветром...- пишет в комментариях под фотографией Лобода.
Напомним,