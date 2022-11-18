LOBODA презентувала україномовний трек "Два незнайомці"

18 ноября 2022 14:15 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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LOBODA презентувала україномовний трек
LOBODA презентувала україномовний трек "Два незнайомці"
Пресслужба

Сьогодні відбулася прем'єра синглу "Два незнайомці" співачки LOBODA, створеного на реальних історіях українців.

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"Два незнайомці" – це пісня про несподівану і болісну розлуку з коханими, з батьками, з дітьми, з друзями, з країною і домом. Але, обов'язково, і про зустріч. Про щастя зустрічі з найріднішими, яке неодмінно чекає на кожного в майбутньому. 

«Коли я почула пісню «Два незнайомці», я була вражена глибиною лірики. Яскрава, чесна, драматична пісня, буквально з перших нот, проникаючи прямо в серце. В ній є місце для відображення майбутнього, складнощів буття, боротьби за своє щастя на прикладі окремих реальних історій. Цей сингл - справжня музична перлина про справжнє кохання», - коментує прем’єру Світлана Лобода.

Сьогодні кожна історія українця проживається особисто. Неможливо стримати сліз від багатьох з них, які ще до 24 лютого здавались страшним сном. Відвідуючи будинки прихисту українських переселенців по всьому світу і спілкуючись особисто, LOBODA передала в тексти все почуте: і горе, і біль.

Сингл "Два незнайомці" вже доступний на цифрових платформах:

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