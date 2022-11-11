Олена-Крістіна Лебідь розповіла, за якими маячками можна розпізнати шахрайську схему зі списання коштів з рахунку

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях», який щосуботи показує Новий канал, Олена-Крістіна Лебідь викрила поширену телефонну аферу.

Здавалося б, усі телефонні афери з банківськими рахунками вже відомі. Але ж ні! Шахраї продовжують працювати, вигадувати нові ходи, а люди під впливом паніки вірять і втрачають власні гроші. На щастя, проєкт «Аферисти в сітях» на Новому каналі показує актуальні схеми.

Будь-хто може отримати смс із текстом: «Шановний клієнте, ваша картка тимчасово заблокована банком. Баланс 00.00. Деталі – за номером…». Це афера! – застерігає ведуча проєкту Олена-Крістіна Лебідь.

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь

Ви телефонуєте за зазначеним номером, а вам відповідають: «Центральна служба безпеки банку, мене звати (для прикладу) Сергій. Чим можу допомогти?» Ви, зрозуміло, в паніці повідомляєте про отримання смс. Шахрай спочатку говорить, що перевіряє у системі цю інформацію. Запитує, коли востаннє ви користувалися карткою, чи не помічали некоректних списань з неї. А потім повідомляє, що система виявила, що хтось намагався зламати вашу картку через інтернет. Далі радить пройти верифікацію користувача, аби повернути доступ до вашої картки. Для цього закликає відповісти на кілька запитань. Серед них: повні ПІБ, номер картки, термін дії, залишок на рахунку, CVV-код (три цифри на обороті картки. – Прим. ред.) Словом, усі дані для реального злому картки та списання коштів.

В принципі, з цього тексту ви одразу зрозумієте, що це обман. Але як він працює? Розповідаємо поетапно!

Друзі, якщо ви раптом отримаєте схоже смс, то найголовніше, що потрібно зробити, – не панікувати й не передзвонювати за тим номером телефону, а взяти свою картку, перевернути й зателефонувати за номером свого банку. Тоді точно все буде реально, – запевняє Олена-Крістіна Лебідь.

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