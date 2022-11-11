Олена-Крістіна Лебідь розповіла, за якими маячками можна розпізнати шахрайську схему зі списання коштів з рахунку

11 ноября 2022 13:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Олена-Крістіна Лебідь розповіла, за якими маячками можна розпізнати шахрайську схему зі списання коштів з рахунку
Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях», який щосуботи показує Новий канал, Олена-Крістіна Лебідь викрила поширену телефонну аферу.

Читайте такожЗірка серіалу «Полкан» Олександр Сугак розповів про знімальний день, який йому найбільше запам’ятався
Здавалося б, усі телефонні афери з банківськими рахунками вже відомі. Але ж ні! Шахраї продовжують працювати, вигадувати нові ходи, а люди під впливом паніки вірять і втрачають власні гроші. На щастя, проєкт «Аферисти в сітях» на Новому каналі показує актуальні схеми.

Будь-хто може отримати смс із текстом: «Шановний клієнте, ваша картка тимчасово заблокована банком. Баланс 00.00. Деталі – за номером…». Це афера! – застерігає ведуча проєкту Олена-Крістіна Лебідь.

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь

Читайте такожОлександр Педан розповів про перші місяці навчання 17-річної доньки у Львові
В принципі, з цього тексту ви одразу зрозумієте, що це обман. Але як він працює? Розповідаємо поетапно!

  1. Ви телефонуєте за зазначеним номером, а вам відповідають: «Центральна служба безпеки банку, мене звати (для прикладу) Сергій. Чим можу допомогти?» Ви, зрозуміло, в паніці повідомляєте про отримання смс. 
  2. Шахрай спочатку говорить, що перевіряє у системі цю інформацію. Запитує, коли востаннє ви користувалися карткою, чи не помічали некоректних списань з неї. А потім повідомляє, що система виявила, що хтось намагався зламати вашу картку через інтернет. 
  3. Далі радить пройти верифікацію користувача, аби повернути доступ до вашої картки. Для цього закликає відповісти на кілька запитань. Серед них: повні ПІБ, номер картки, термін дії, залишок на рахунку, CVV-код (три цифри на обороті картки. – Прим. ред.) Словом, усі дані для реального злому картки та списання коштів.

Друзі, якщо ви раптом отримаєте схоже смс, то найголовніше, що потрібно зробити, – не панікувати й не передзвонювати за тим номером телефону, а взяти свою картку, перевернути й зателефонувати за номером свого банку. Тоді точно все буде реально, – запевняє Олена-Крістіна Лебідь.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Олена-Крістіна Лебідь Аферисти в сітях Аферисти в сітях 7 сезон

Матеріали на тему

Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 05.11.2022)
Телешоу

Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 05.11.2022)
Холостяк 12 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.11.2022)
Телешоу

Холостяк 12 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.11.2022)
МУЗИКА ВІЙНИ: другий благодійний концерт від Boho та порталу МУЗВАР
Новини

МУЗИКА ВІЙНИ: другий благодійний концерт від Boho та порталу МУЗВАР
Танці. World of Dance: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 06.11.2022)
Телешоу

Танці. World of Dance: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 06.11.2022)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Пара на мільйон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 31.10.2022)

Пара на мільйон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 31.10.2022)
Холостяк 12 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 04.11.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 04.11.2022)
Холостяк 12 сезон: відразу 6 дівчат залишили проєкт у 2 випуску від 04.11.2022

Холостяк 12 сезон: відразу 6 дівчат залишили проєкт у 2 випуску від 04.11.2022
Зірка серіалу «Полкан» Олександр Сугак розповів про знімальний день, який йому найбільше запам’ятався

Зірка серіалу «Полкан» Олександр Сугак розповів про знімальний день, який йому найбільше запам’ятався

Популярне відео

Пара на мільйон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 31.10.2022)

Пара на мільйон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 31.10.2022)
Холостяк 12 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 04.11.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 04.11.2022)
На ножах 2022: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 05.11.2022)

На ножах 2022: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 05.11.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 05.11.2022)

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 05.11.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK