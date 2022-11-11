Олена-Крістіна Лебідь розповіла, за якими маячками можна розпізнати шахрайську схему зі списання коштів з рахунку
11 ноября 2022 13:30
Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу
Ведуча проєкту «Аферисти в сітях», який щосуботи показує Новий канал, Олена-Крістіна Лебідь викрила поширену телефонну аферу.
Читайте такожЗірка серіалу «Полкан» Олександр Сугак розповів про знімальний день, який йому найбільше запам’ятавсяЗдавалося б, усі телефонні афери з банківськими рахунками вже відомі. Але ж ні! Шахраї продовжують працювати, вигадувати нові ходи, а люди під впливом паніки вірять і втрачають власні гроші. На щастя, проєкт «Аферисти в сітях» на Новому каналі показує актуальні схеми.
Будь-хто може отримати смс із текстом: «Шановний клієнте, ваша картка тимчасово заблокована банком. Баланс 00.00. Деталі – за номером…». Це афера! – застерігає ведуча проєкту Олена-Крістіна Лебідь.
Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь
- Ви телефонуєте за зазначеним номером, а вам відповідають: «Центральна служба безпеки банку, мене звати (для прикладу) Сергій. Чим можу допомогти?» Ви, зрозуміло, в паніці повідомляєте про отримання смс.
- Шахрай спочатку говорить, що перевіряє у системі цю інформацію. Запитує, коли востаннє ви користувалися карткою, чи не помічали некоректних списань з неї. А потім повідомляє, що система виявила, що хтось намагався зламати вашу картку через інтернет.
- Далі радить пройти верифікацію користувача, аби повернути доступ до вашої картки. Для цього закликає відповісти на кілька запитань. Серед них: повні ПІБ, номер картки, термін дії, залишок на рахунку, CVV-код (три цифри на обороті картки. – Прим. ред.) Словом, усі дані для реального злому картки та списання коштів.
Друзі, якщо ви раптом отримаєте схоже смс, то найголовніше, що потрібно зробити, – не панікувати й не передзвонювати за тим номером телефону, а взяти свою картку, перевернути й зателефонувати за номером свого банку. Тоді точно все буде реально, – запевняє Олена-Крістіна Лебідь.
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