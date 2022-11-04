Олександр Педан розповів про перші місяці навчання 17-річної доньки у Львові

Ведучий проєкту Improv Live Show (Новий канал) Олександр Педан про зйомки другого сезону «УніверCheck» та батьківство.

Один з найвідоміших українських батьків, ведучий Нового каналу Олександр Педан продовжує свою діяльність у соціальній сфері. Він впроваджує різні проєкти для дітей та молоді й дає поради батькам, базуючись на власному досвіді.

На мою думку, я є адептом правильного батьківства, – каже Педан. – Хочу показати, що батьки мають шукати можливості дружити й співіснувати зі своїми дітками, а не тиснути та казати: «Наше покоління було кращим». Навпаки, вважаю, що нове покоління краще. Вірю в те, що наші діти будуть кращими за нас. Не версією 2.0, а іншими! Я шукав спільні точки з донькою, щоб ми залишились у хороших стосунках. Тому в нас спільний TikTok, наприклад. Спочатку з мене сміялися: «Тобі 40 років, а в тебе TikTok». А я кажу: «Так! Бо це можливість проводити час із донькою». Це той самий час, який діти не так легко віддають батькам у період пубертату. До речі, ще наш проєкт «УніверCheck» дав змогу бути разом і спілкуватися.

Олександр Педан разом із донькою / Пресслужба Нового каналу

Наразі Олександр Педан із донькою знімають другий сезон освітнього тревелу. Перший допоміг Лері Педан обрати спеціальність та університет. Дівчина навчається в Українському католицькому університеті у Львові. На цьому команда проєкту вирішила не зупинятися й допомогти зробити нелегкий вибір і майбутнім абітурієнтам.

Єдина проблема, що Лера зараз навчається в УКУ, а нам треба було забрати її на три тижні, – зізнався Олександр у «MRIYDIY podcast». – Донька переймається за навчання. Тож паралельно на парах онлайн і на зйомках. Повернувшись до Львова після першого пулу зйомок, я побачив, як вона розквітла. За два тижні у Лери з’явилися друзі, соціум, нове життя. За 11 років школи не помітив таких разючих змін, а тут за два тижні! Я дуже тішуся!

Телеведучий зізнається, що складно було відпускати доньку в інше місто, але він дуже пишається Лерою! Вважає, що потрібно підтримувати своїх дітей та поважати їхній вибір і бажання.

Рекомендація батькам, які бояться відпускати дитину в універ, – народжуйте другу! – сміється Педан. – Леру врятував Марік. Йому п’ять років, і він тягне на себе дуже багато уваги. Ми з ним такі дружбани…

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