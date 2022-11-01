Ірма Вітовська поділилася думками, чому колеги з країни-агресора не реагують на війну
1 ноября 2022 15:40
Акторка Ірма Вітовська
Пресслужба Нового каналу
Відома акторка, зірка серіалу «Молода» (Новий канал) Ірма Вітовська розповіла про колег з росії.
Ірма Вітовська, яка не отримала жодного повідомлення від колег по цеху з країни-агресора.
Я здивувалася, коли побачила, що багато хто навіть заблокував мене як друга у соцмережах, – ділиться акторка в YouTube-проєкті «Палата №6». – Думаю, що багато з них зробили це кон’юктурно (за сукупністю певних умов, збігом обставин, здатних впливати на рішення. – Прим. ред.) Просто через страх та інстинкт самозбереження. Звісно, тут можна казати й про боягузтво.
Акторка Ірма Вітовська / Пресслужба Нового каналу
Я не хочу зараз шукати «хороших руських», не дай Боже, – зізнається Ірма Вітовська. – Коли йде війна, емпатія відсутня. Спочатку наша перемога, а потім будемо думати й шукати, що там здорового. Насправді треба бути справедливим і розуміти, що частина росіян з 2014 року виїжджали з росії, не погоджуючись з агресією. Голоси цієї ду-у-уже малої частини були гучними. І ми знаємо ці голоси, але вони ні на що не впливають. Це огидно, тому що така машина, яка існувала в російській імперії і яку успадкувала радянська росія, а тепер російська федерація, керує абсолютно поневоленими, дегуманізованими до неможливості народами. І все це зараз вилазить…
Нагадаємо,