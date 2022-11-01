Ірма Вітовська поділилася думками, чому колеги з країни-агресора не реагують на війну

1 ноября 2022 15:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Ірма Вітовська поділилася думками, чому колеги з країни-агресора не реагують на війну
Акторка Ірма Вітовська
Пресслужба Нового каналу

Відома акторка, зірка серіалу «Молода» (Новий канал) Ірма Вітовська розповіла про колег з росії.

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Багато українських артистів говорять, що з початку війни майже ніхто з російських зірок, з якими доводилося працювати раніше, не зателефонували й не написали. Підтверджує це акторка Ірма Вітовська, яка не отримала жодного повідомлення від колег по цеху з країни-агресора.

Я здивувалася, коли побачила, що багато хто навіть заблокував мене як друга у соцмережах, – ділиться акторка в YouTube-проєкті «Палата №6». – Думаю, що багато з них зробили це кон’юктурно (за сукупністю певних умов, збігом обставин, здатних впливати на рішення. – Прим. ред.) Просто через страх та інстинкт самозбереження. Звісно, тут можна казати й про боягузтво.

Акторка Ірма Вітовська / Пресслужба Нового каналу

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Зірка серіалу «Молода», який покаже Новий канал, зізнається, що найогидніше, якщо це роблять люди з українським корінням. Особливо коли навіть деякі корінні росіяни, виступаючи проти війни, виїхали за межі країни й відкрито підтримують Україну.

Я не хочу зараз шукати «хороших руських», не дай Боже, – зізнається Ірма Вітовська. – Коли йде війна, емпатія відсутня. Спочатку наша перемога, а потім будемо думати й шукати, що там здорового. Насправді треба бути справедливим і розуміти, що частина росіян з 2014 року виїжджали з росії, не погоджуючись з агресією. Голоси цієї ду-у-уже малої частини були гучними. І ми знаємо ці голоси, але вони ні на що не впливають. Це огидно, тому що така машина, яка існувала в російській імперії і яку успадкувала радянська росія, а тепер російська федерація, керує абсолютно поневоленими, дегуманізованими до неможливості народами. І все це зараз вилазить…

Нагадаємо, 

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