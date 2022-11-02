Українець Євген Пельтек пройшов у чвертьфінал «Голосу Польщі» і довів до сліз тренерів проєкту – відео

2 ноября 2022 16:45 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Українець Євген Пельтек пройшов у чвертьфінал «Голосу Польщі» і довів до сліз тренерів проєкту – відео
Євген Пельтек
Пресслужба

Євген Пельтек – представник України у 13-му сезоні вокального шоу «Голос Польщі». Свій шлях у проєкті вуличний музикант розпочав феєрично, розвернувши до себе усі 4 крісла і обравши команду співачки Lanberry.

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На етапі «Битв» виконавця перехопили Томаш і Барон із гурту «Afromental». Далі Євген успішно пройшов «Нокаути» з ліричною баладою Оззі Осборна «Dreamer» і продовжив втілювати свої мрії у прямих ефірах.

Для першого прямого ефіру хлопець обрав легендарний хіт Океана Ельзи «Обійми», виконавши його українською і частково польською мовами.

Я відчував величезну відповідальність – поділився Євген Пельтек. – Коли зупинив свій вибір на цій композиції, навіть не уявляв, як важко буде її виконувати. Емоції переповнювали. Пісня повернула мене до жахливих реалій у нашій країні. Насправді дуже непросто співати, коли у тебе «ком у горлі». Радий можливості виконати приспів польською мовою і передати таким чином сенс рок-балади нашим братам із Польщі.

Євген Пельтек. Команда Tomson і Baron на шоу «Голос Польщі» / Пресслужба

Тренери проєкту не залишилися байдужими. Юстина Стечковська не приховувала сліз, а зворушений рокер Марек Пекарчик прокоментував:

Коли ти співав, я думав, що у цей страшний для твоєї країни і для тебе час ти можеш співати тільки про кохання. Це єдина думка, яка може врятувати. Дякую тобі за цю пісню.

У нас є шанс почути ваше серце, – додала Lanberry.

Під час першого прямого ефіру Євгена підтримували учасники українського гурту «Антитіла», які стали запрошеними гостями вокального ТВ-шоу. Пельтек пройшов у чвертьфінал «Голосу Польщі» за результатами смс-голосування глядачів.

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