Українець Євген Пельтек пройшов у чвертьфінал «Голосу Польщі» і довів до сліз тренерів проєкту – відео
Євген Пельтек – представник України у 13-му сезоні вокального шоу «Голос Польщі». Свій шлях у проєкті вуличний музикант розпочав феєрично, розвернувши до себе усі 4 крісла і обравши команду співачки Lanberry.
Для першого прямого ефіру хлопець обрав легендарний хіт Океана Ельзи «Обійми», виконавши його українською і частково польською мовами.
Я відчував величезну відповідальність – поділився Євген Пельтек. – Коли зупинив свій вибір на цій композиції, навіть не уявляв, як важко буде її виконувати. Емоції переповнювали. Пісня повернула мене до жахливих реалій у нашій країні. Насправді дуже непросто співати, коли у тебе «ком у горлі». Радий можливості виконати приспів польською мовою і передати таким чином сенс рок-балади нашим братам із Польщі.
Тренери проєкту не залишилися байдужими. Юстина Стечковська не приховувала сліз, а зворушений рокер Марек Пекарчик прокоментував:
Коли ти співав, я думав, що у цей страшний для твоєї країни і для тебе час ти можеш співати тільки про кохання. Це єдина думка, яка може врятувати. Дякую тобі за цю пісню.
У нас є шанс почути ваше серце, – додала Lanberry.
Під час першого прямого ефіру Євгена підтримували учасники українського гурту «Антитіла», які стали запрошеними гостями вокального ТВ-шоу. Пельтек пройшов у чвертьфінал «Голосу Польщі» за результатами смс-голосування глядачів.