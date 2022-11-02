Українець Євген Пельтек пройшов у чвертьфінал «Голосу Польщі» і довів до сліз тренерів проєкту – відео Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

Євген Пельтек Пресслужба

Євген Пельтек – представник України у 13-му сезоні вокального шоу «Голос Польщі». Свій шлях у проєкті вуличний музикант розпочав феєрично, розвернувши до себе усі 4 крісла і обравши команду співачки Lanberry.