Зірка серіалу «Полкан» Олександр Сугак розповів про знімальний день, який йому найбільше запам’ятався

Ексклюзив 7 ноября 2022 12:55 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Зірка серіалу «Полкан» Олександр Сугак розповів про знімальний день, який йому найбільше запам’ятався
Зірка серіалу «Полкан» Олександр Сугак
Пресслужба Нового каналу

Актор серіалу «Полкан» на Новомі каналі Олександр Сугак розповів про зйомки в сміттєвозі.

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На знімальному майданчику серіалу «Полкан» (Новий канал) сумувати не доводилося. Щодня на акторів та інших членів знімальної групи чекали якщо не екшен-сцени, то пригоди з собакою (а то й не однією). Та й для гумору завжди знаходилося місце – все-таки знімали комедійний детектив. 

Саме такою – смішною та драйвовою – була сцена, яка найбільше запам’яталася актору Олександру Сугаку. Він зіграв у «Полкані» поліцейського Сергія Демченка.

Я керував сміттєвозом! За день до зйомок ми приїздили на освоєння, не міг дочекатися, поки нарешті сяду за цю махіну. У мене є стаж водіння, маю права, але таких розмірів машину ніколи не водив, – зізнався Олександр. – Вона реально дуже крута – у ній європейське обладнання, все сучасне. Їдеш – і тобі комфортно. А це сміттєвоз!

Зірка серіалу «Полкан» Олександр Сугак / Пресслужба Нового каналу

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Спецавтомобіль вразив Сугака не лише своїм функціоналом – ще трохи, і актор був би готовий перекваліфіковуватися.

Інструктор, а як потім з’ясувалося, він був і власником цих сміттєвозів, з таким запалом розповідав, які в нього класні машини! Мовляв, тут і кондиціонер, крісло піднімається і опускається… Я навіть подумав, що він пропонує мені роботу, – з таким захопленням він це все пояснював, – сміється актор серіалу Нового каналу.

Зірка серіалу «Полкан» Олександр Сугак / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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