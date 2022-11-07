Зірка серіалу «Полкан» Олександр Сугак розповів про знімальний день, який йому найбільше запам’ятався

Актор серіалу «Полкан» на Новомі каналі Олександр Сугак розповів про зйомки в сміттєвозі.

На знімальному майданчику серіалу «Полкан» (Новий канал) сумувати не доводилося. Щодня на акторів та інших членів знімальної групи чекали якщо не екшен-сцени, то пригоди з собакою (а то й не однією). Та й для гумору завжди знаходилося місце – все-таки знімали комедійний детектив.

Саме такою – смішною та драйвовою – була сцена, яка найбільше запам’яталася актору Олександру Сугаку. Він зіграв у «Полкані» поліцейського Сергія Демченка.

Я керував сміттєвозом! За день до зйомок ми приїздили на освоєння, не міг дочекатися, поки нарешті сяду за цю махіну. У мене є стаж водіння, маю права, але таких розмірів машину ніколи не водив, – зізнався Олександр. – Вона реально дуже крута – у ній європейське обладнання, все сучасне. Їдеш – і тобі комфортно. А це сміттєвоз!

Зірка серіалу «Полкан» Олександр Сугак / Пресслужба Нового каналу

Спецавтомобіль вразив Сугака не лише своїм функціоналом – ще трохи, і актор був би готовий перекваліфіковуватися.

Інструктор, а як потім з’ясувалося, він був і власником цих сміттєвозів, з таким запалом розповідав, які в нього класні машини! Мовляв, тут і кондиціонер, крісло піднімається і опускається… Я навіть подумав, що він пропонує мені роботу, – з таким захопленням він це все пояснював, – сміється актор серіалу Нового каналу.

Зірка серіалу «Полкан» Олександр Сугак / Пресслужба Нового каналу

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