Олена-Крістіна Лебідь розкрила цинічну аферу з купівлею авто

4 ноября 2022 14:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Олена-Крістіна Лебідь розкрила цинічну аферу з купівлею авто
Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь в деталях розписала схему шахраїв, які «кидають» щонайменше на 500 доларів.

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Питання з продажем чи купівлею авто зараз особливо актуальне. Та, на жаль, і тут вистачає аферистів, які не соромляться і спекулюють на найчуттєвіших темах. Одну зі схем шахраїв, де ключовою постаттю є жінка при надії, розкрили у проєкті «Аферисти в сітях» на Новому каналі.

Коли на зустріч приходить вагітна жінка, то менше за все чекаєш пастки або того, що щось піде не за планом, – говорить ведуча проєкту Олена-Крістіна Лебідь. – Але пастка є!

А от і деталі афери, які дізналася ведуча.

На ваше інтернет-оголошення про продаж автомобіля «клює» жінка при надії. Вона пропонує зустрітися близько від її дому, щоб їй далеко не їхати.

При огляді авто вона акцентує увагу на тому, що особливо ні в чому не розбирається, просить сфотографувати техпаспорт для чоловіка. Це один з головних моментів афери!

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Далі дівчина імітує погане самопочуття, починає важко дихати і просить сходити до неї додому по таблетки. Дає ключі від квартири, тож жертва афери повністю довіряє і, звісно, хоче допомогти вагітній.

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Поки жертва відчиняє двері квартири, з’являється спільник, який представляється сусідом дівчини. Починає на місці розбиратись у ситуації, і цим самим затримує жертву, адже біля машини якраз відбувається головна частина афери. Там з’являється друга жертва! Напередодні зустрічі шахраї створюють ідентичне оголошення з продажу машини, але від свого імені і з удвічі меншою ціною. Зрозуміло, що покупців – безліч. І от, поки перша жертва розбирається у під’їзді з «сусідом», дівчина на парковці проводить огляд авто другій жертві. Бере завдаток у розмірі 500 доларів, і все. До речі, тут стає в нагоді фотографія техпаспорту, оскільки вагітна нібито забула документи вдома.

Коли до авто повертається справжній власник, вагітна дівчина просто забирає свої ключі від квартири й домовляється про зустріч з її чоловіком на СТО наступного дня. Але, зрозуміло, на цьому історія закінчується. Хоча ні! Найголовніший момент: дівчина не вагітна! Аферистка просто прив’язує під сукню подушку, і на цьому «заробляє» 500 доларів.

Нагадаємо, 

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