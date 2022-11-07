Зірка серіалу «Полкан» Юлія Буйновська розповіла, що її вразило найбільше за час повномасштабної війни Ексклюзив Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Зірка серіалу «Полкан» Юлія Буйновська Пресслужба Нового каналу

Одна з головних акторок серіалу «Полкан» на Новому каналі Юлія Буйновська розповіла про ставлення до українців за кордоном.