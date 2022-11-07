Зірка серіалу «Полкан» Юлія Буйновська розповіла, що її вразило найбільше за час повномасштабної війни

Ексклюзив 7 ноября 2022 12:35 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Зірка серіалу «Полкан» Юлія Буйновська розповіла, що її вразило найбільше за час повномасштабної війни
Зірка серіалу «Полкан» Юлія Буйновська
Пресслужба Нового каналу

Одна з головних акторок серіалу «Полкан» на Новому каналі Юлія Буйновська розповіла про ставлення до українців за кордоном.

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До початку великої війни росії проти України акторка Юлія Буйновська не була готова – вона просто не могла повірити, що таке взагалі можливо в сучасному світі. Але реальність виявилася жорстокою, тож виконавиці однієї з головних ролей у серіалі «Полкан» на Новому каналі довелося опанувати себе та подбати про безпеку близьких.

До останнього не вірила в те, що це можливо. Ні, ні, ні! Але відчувала, що щось має статися, щось дуже погане. Я питала в близьких, чи це взагалі можливо – мене переконували, що ні, не у ХХІ сторіччі! – розповіла Юлія. – Через кілька годин після перших вибухів, коли ми більш-менш заспокоїлися, зібрали невеличку валізку з речами першої необхідності та маленьку сумку для бомбосховища.

Зірка серіалу «Полкан» Юлія Буйновська / Пресслужба Нового каналу

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Згодом акторка разом із мамою, бабусею та домашніми улюбленцями виїхала за кордон. Там вона пробула два місяці й на початку літа повернулася до України. 

Коли я їхала за кордон, була здивована та розчулена до сліз добротою людей. Волонтери, які проживали історію кожної людини, плакали разом із нами, співчували нам… Вони пропонували їжу, воду, речі, були готові пустити до себе в дім. Я побачила сторону, яку раніше не мала змоги бачити. Ніби злетіли всі бар’єри та маски, – зізналася акторка серіалу Нового каналу. – Зовсім різних та чужих людей об’єднало спільне горе. Коли я чула від когось рідну мову або бачила синій паспорт, було відчуття, ніби ця людина мій родич.

Нагадаємо, 

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