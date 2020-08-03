Ольга Фреймут поделилась трогательными семейными кадрами с отдыха в Турции

3 августа 2020 14:10 Юлия Крутиева
Ольга Фреймут поделилась трогательными семейными кадрами с отдыха в Турции
Телеведущая Ольга Фреймут
instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут наслаждается отдыхом с семьей в Турции. С путешествия телеведущая делится красочными фото.

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Телеведущая Ольга Фреймут, как и многие другие украинские знаменитости, дождавшись послабления карантина и открытия границ, отправилась в долгожданный отпуск. Для семейного отдыха 38-летняя звезда выбрала комфортабельный отель в Турции, расположенный на средиземноморском побережье в курортном городе Белек.

Оля Фреймут с дочкой Евдокией / instagram.com/freimutolia

В путешествие за границу Ольга отправилась со всей своей семьей: с мужем Владимиром Локотко, старшей дочерью Златой и младшими детьми – сыном Валерием и дочкой Евдокией. Трогательными фотографиями Фреймут охотно делится со своими фолловерами в Инстаграм.

Муж Оли Фреймут Владимир с дочкой Евдокией / instagram.com/freimutolia

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В микроблоге Ольга Фреймут рассказывала, что ее младшие дети уже умеют фотографировать. Возможно, некоторые снимки, опубликованные телеведущей, сделаны Валерием или Евдокией. Например, фото, где звезда позирует в обнимку с любимым мужем.

Отметим, что на кадрах с мамой не появляется Злата. Однако девушка находится с семьей на отдыхе, о чем свидетельствуют ее сториз в соцсети.

Оля Фреймут с мужем Владимиром Локотко / instagram.com/freimutolia

Напомним, 

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