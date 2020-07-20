14-летняя дочь Ольги Фреймут впечатлила фигурой в модном купальнике

20 июля 2020 00:05 Юлия Крутиева
14-летняя дочь Ольги Фреймут впечатлила фигурой в модном купальнике
Дочь Оли Фреймут Злата Митчелл
instagram.com/zlata_mitchell

На днях Злата Митчелл отправилась на отдых за город, чтобы насладиться жаркими летними днями после длительной изоляции.

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Однако дочь Оли Фреймут не забыла и о своих фолловерах, поэтому красочные фотографии с отдыха появились на ее странице в Инстаграм. 14-летняя Злата Митчелл поделилась в Сети кадрами, где она позирует в модном купальнике с леопардовым принтом.

instagram.com/zlata_mitchell

Этим летом я потеряла друзей, отменила 10 000 планов и столкнулась с тревожностью, – написала Злата. – Но все это привело меня к огромному прогрессу в заботе и любви о самой себе. Помните, все мы индивидуальны, но нужно позволить себе быть смелее.

instagram.com/zlata_mitchell

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Пышная грудь Златы и ее длинные ножки не оставили равнодушными подписчиков. В комментариях под публикацией они не скупились на комплименты девушке.

Отметим, что на дочь телеведущей часто обрушивается волна хейта. Несмотря на то, что Злата занимается танцами – критикуют ее фигуру. Но девушка не обращает внимание на недоброжелателей, продолжает заниматься любимым делом, активно вести страницу в соцсети, и иногда давать отпор хейтерам.

Напомним,

 

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