14-летняя дочь Ольги Фреймут впечатлила фигурой в модном купальнике
На днях Злата Митчелл отправилась на отдых за город, чтобы насладиться жаркими летними днями после длительной изоляции.
Этим летом я потеряла друзей, отменила 10 000 планов и столкнулась с тревожностью, – написала Злата. – Но все это привело меня к огромному прогрессу в заботе и любви о самой себе. Помните, все мы индивидуальны, но нужно позволить себе быть смелее.
Отметим, что на дочь телеведущей часто обрушивается волна хейта. Несмотря на то, что Злата занимается танцами – критикуют ее фигуру. Но девушка не обращает внимание на недоброжелателей, продолжает заниматься любимым делом, активно вести страницу в соцсети, и иногда давать отпор хейтерам.
Напомним,