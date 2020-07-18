Оля Полякова травмировалась во время выступления: оказывали медпомощь с анестезией

Вчера в Ботаническом саду им. Гришко в рамках большого праздничного концерта, посвященного 15-летию Светской жизни с Катериной Осадчей Оля Полякова исполнила живую версию будущего сингла "Белый танец".

Режиссером одного из самых технически-сложных номеров Оли Поляковой выступил Герман Ненов. Сложность постановки заключалась не столько в исполнении композиции на абсолютно разных локациях, разделенных друг от друга приличной дистанцией, сколько количеством трюков, выполняемых Олей на хрупких конструкциях, а также большой технической группой, которая размещалась за кадром мизансцен.

Оля Полякова на концерте Светской жизни / пресс-служба

Так, во время выполнения одного из элементов Полякова сильно повредила ногу об раму стэди кама, близко работавшего оператора, и сорвала ноготь. Номер пришлось остановить. Для оказания первой медицинской помощи и местной анестезии раны медикам понадобилось всего 10 минут, после чего поп-дива вновь вышла на сцену и продолжила съемку.

Оля Полякова травмировалась во время выступления / пресс-служба

В рамках второго номера Оля Полякова исполнила свой неизменный хит «Эй, секундочку», чем вызвала небывалый восторг в звездном партере.

Напомним,