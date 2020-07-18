Оля Полякова травмировалась во время выступления: оказывали медпомощь с анестезией
Вчера в Ботаническом саду им. Гришко в рамках большого праздничного концерта, посвященного 15-летию Светской жизни с Катериной Осадчей Оля Полякова исполнила живую версию будущего сингла "Белый танец".
Так, во время выполнения одного из элементов Полякова сильно повредила ногу об раму стэди кама, близко работавшего оператора, и сорвала ноготь. Номер пришлось остановить. Для оказания первой медицинской помощи и местной анестезии раны медикам понадобилось всего 10 минут, после чего поп-дива вновь вышла на сцену и продолжила съемку.
В рамках второго номера Оля Полякова исполнила свой неизменный хит «Эй, секундочку», чем вызвала небывалый восторг в звездном партере.
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