Слава Каминская рассказала о странном подарке, который мечтает получить от любимого

16 июля участница группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская празднует День рождения. Звезде исполнилось 36 лет.

В программе «Ранок з Україною», которая выходит на канале «Украина», Слава Каминская призналась, как ее обычно поздравляют дети и что бы она хотела получить в подарок от любимого человека.

По словам певицы, 5-летний Леонард и 4-летняя Лаура обычно дарят ей открытки, сделанные собственными руками. А в этом году порадовали маму еще и финиками.

Слава Каминская с детьми / пресс-служба канала Украина

Также в интервью Слава раскрыла тайну, какой особенный подарок ждет от любимого мужчины.

Когда-то у меня была мечта, чтобы на мой день рождения группу «НЕАНГЕЛЫ» заказали. И я такая злая выхожу на сцену, потому что выступаю в свой День рождения, а там все мои друзья, – призналась Каминская. – Уважаемый любимый, сделай когда-нибудь мне на День рождения такой подарок. Я люблю сюрпризы.

Певица Слава Каминская / пресс-служба канала Украина

Напомним,