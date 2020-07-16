Слава Каминская рассказала о странном подарке, который мечтает получить от любимого
16 июля участница группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская празднует День рождения. Звезде исполнилось 36 лет.
По словам певицы, 5-летний Леонард и 4-летняя Лаура обычно дарят ей открытки, сделанные собственными руками. А в этом году порадовали маму еще и финиками.
Когда-то у меня была мечта, чтобы на мой день рождения группу «НЕАНГЕЛЫ» заказали. И я такая злая выхожу на сцену, потому что выступаю в свой День рождения, а там все мои друзья, – призналась Каминская. – Уважаемый любимый, сделай когда-нибудь мне на День рождения такой подарок. Я люблю сюрпризы.