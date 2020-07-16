Самая красивая женщина в королевской семье: названа пятерка лидеров

Кейт Миддлтон или меган Маркл? Кто она – самая красивая женщина королевской семьи?

Зарубежный портал Daily Mail поделился интересной информацией. С помощью методики компьютерной картографии доктор Джулиан Де Сильва, являющийся руководителем центра косметической и пластической хирургии в Лондоне, соотнес лицо принцессы Дианы с правилом золотого сечения.

И пропорции Дианы Спенсер оказались близки к совершенству. Ее процент составил 89,05. Конечно же, она занимает первую позицию рейтинга.

Принцесса Диана / Fotobank / GettyImages

А вот далее разместилась королева Иордании Рания Аль-Абдулла. Ее процент составил 88,9.

Королева Иордании Рания Аль-Абдулла / Fotobank / GettyImages

На третьем месте оказалась принцесса Монако Грейс Келли. С разницей от Рании в один процент, она заняла третью позицию.

Принцесса Монако Грейс Келли / Fotobank / GettyImages

И если вы думали, что на четвертом месте окажется супруга принца Уильяма, то вы ошиблись. 4 позицию заняла Меган Маркл с процентом 87.4.

Герцогиня Сассекская Мегна Маркл / instagram.com/sussexroyal

А вот Кейт Миддлтон замыкает пятерку самых красивых женщин британской королевской семьи. Герцогиня Кембриджская получила 86,8 процента.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон / Fotobank / GettyImages

Напомним,