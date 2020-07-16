Тайный агент: как выбрать воду в магазине, чтобы употреблять ее с пользой
Журналистка проекта Тайный агент (Новый канал) Кристина Пасечник узнала, какая вода полезнее для организма человека.
На полках маркета вы увидите похожие по названию воды, – рассказывает агент. – Но они имеют разный состав, а соответственно и влияние на организм человека.
Если на бутылке указана минерализация 0,1-0,4 – это столовая питьевая вода, – объясняет диетолог. – Когда минерализация больше 10 граммов на литр, такая вода – лечебно-столовая. Употребляя ее, можно улучшить пищеварение.
Диетолог не рекомендует самым покупать воду с минерализацией более 12 единиц. Говорит, что ее можно пить только по рекомендации врача.
Высокий уровень минерализации может негативно влиять на почки, – объясняет Лора. – Минеральные соли откладываться в органе и замедляют его фильтрацию. Функция лечебной воды – лечить определенные органы, но после обследования и назначения медицинским работником.
Столово-лечебную можно употреблять не более одного стакана в день. Столовую используйте ежедневно. Она не только утоляет жажду, но и приносит пользу организму. А еще можете на ней готовить.
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Напомним,