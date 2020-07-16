Тайный агент: как выбрать воду в магазине, чтобы употреблять ее с пользой

Тайный агент: как выбрать воду в магазине, чтобы употреблять ее с пользой

Журналистка проекта Тайный агент (Новый канал) Кристина Пасечник узнала, какая вода полезнее для организма человека.

Столовая минеральная, столовая лечебная, лечебная минеральная – ассортимент воды в супермаркете большой. Обычную столовую воду можно употреблять в неограниченных количествах, ведь она полезна для всех. А вот лечебные виды минералки пить, чтобы «почистить кишечник», диетологи не рекомендуют. Как выбрать воду в магазине, чтобы употреблять ее с пользой? Узнавали журналистка проекта «Тайный агент» (Новый канал) Кристина Пасечник вместе с диетологом-нутрициологом Лорой Филипповой.

На полках маркета вы увидите похожие по названию воды, – рассказывает агент. – Но они имеют разный состав, а соответственно и влияние на организм человека.

Тайный агент 4 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн эфир от 13.07.2020 / пресс-служба Нового канала

Вода отличается по минерализации. Есть столовые воды и столово-лечебные. Чисто лечебные воды должны продаваться в аптеке, а не в супермаркете.

Если на бутылке указана минерализация 0,1-0,4 – это столовая питьевая вода, – объясняет диетолог. – Когда минерализация больше 10 граммов на литр, такая вода – лечебно-столовая. Употребляя ее, можно улучшить пищеварение.

Тайный агент 4 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн эфир от 13.07.2020 / пресс-служба Нового канала

Диетолог не рекомендует самым покупать воду с минерализацией более 12 единиц. Говорит, что ее можно пить только по рекомендации врача.

Высокий уровень минерализации может негативно влиять на почки, – объясняет Лора. – Минеральные соли откладываться в органе и замедляют его фильтрацию. Функция лечебной воды – лечить определенные органы, но после обследования и назначения медицинским работником.

Столово-лечебную можно употреблять не более одного стакана в день. Столовую используйте ежедневно. Она не только утоляет жажду, но и приносит пользу организму. А еще можете на ней готовить.

Включайте программу «Тайный агент» по понедельникам в 15:30 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,