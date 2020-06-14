Слава Каминская была замечена в компании нового возлюбленного ‒ фото

14 июня 2020 13:00 Катерина Даниленко
Слава Каминская была замечена в компании нового возлюбленного ‒ фото
Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская
социальная сеть Instagram

Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала своего молодого человека, о котором уже несколько раз упоминала в интервью. Им стал экс-член правления НАК Нафтогаз.

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Так, сначала в своем микроблоге исполнительница обнародовала фото с Наталией Гордиенко – женой бывшего народного депутата Партии регионов Владимира Кацубы и мамой народного депутата Сергея Кацубы. Именно с последним Слава и завязала отношения.

В кадре женщины позируют в креслах, улыбаясь на камеру. Не обошлось и без провокационной подписи под снимком, Каминская лаконично написала «Свекрушенька».

Певица Слава Каминская с Наталией Гордиенко / социальная сеть Instagram

Спустя несколько часов артистка разместила в Instagram-stories и фото с нынешним кавалером. Артистка прижалась к груди Сергея, разместившись на диване. Скорее всего, знаменитость ездила в гости к родителям нового бойфренда.

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Стоить отметить, что дети артистки уже знакомы с новым избранником мамы, более того, Сергей, как полноправный член семьи, уже проживает с ними под одной крышей.

Напомним,

Певица Слава Каминская с новым возлюбленным Сергеем Кацубой / социальная сеть Instagram
 

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