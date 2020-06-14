Слава Каминская была замечена в компании нового возлюбленного ‒ фото
Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала своего молодого человека, о котором уже несколько раз упоминала в интервью. Им стал экс-член правления НАК Нафтогаз.
В кадре женщины позируют в креслах, улыбаясь на камеру. Не обошлось и без провокационной подписи под снимком, Каминская лаконично написала «Свекрушенька».
Спустя несколько часов артистка разместила в Instagram-stories и фото с нынешним кавалером. Артистка прижалась к груди Сергея, разместившись на диване. Скорее всего, знаменитость ездила в гости к родителям нового бойфренда.
Напомним,
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