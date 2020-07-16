"Живой Кен" решил стать мамой: Хочу родить ребенка и найти любящего человека

16 июля 2020 14:35 Юлия Крутиева
Трангендер Родди Алвес
instagram.com/jessicaalvesuk

Телеведущий Родди Алвес, которого прозвали "живой Кен", не перестает удивлять публику.

Читайте такжеДжонни Деппу удается в суде доказывать бесконечную ложь Эмбер Херд: шокирующие показания свидетелей
С раннего возраста Родди Алвес осознал свою женскую сторону. Он изо всех сил пытался быть мужчиной, но при этом чувствовал себя подавленным и несчастным.

Поэтому, чтобы жить в гармонии с собой, несколько лет назад Родди начал путь к смене пола. Началось все с увеличения груди, инъекций в бедра, колени и ступни.

Также Алвес удалил адамово яблоко и несколько раз прибегал к пластике, ради феминизации лица. Чтобы совершить полный переход трансгендеру придется еще три раза обратиться за услугами к пластическому хирургу.

Мне все еще нужны две или три операции, чтобы завершить переход, – говорит Алвес. – Тогда, клянусь, что закончу с походами к хирургам. Я сделала больше, чем могла.

Джессика Алвес / instagram.com/jessicaalvesuk

Читайте такжеЗвезду сериала Великолепный век могут посадить в тюрьму на 13 лет за насилие
Но смена пола это лишь начало пути к заветной мечте Родди. Недавно он сменил имя на Джессика и ошарашил публику неожиданным признанием о том, что хочет стать мамой и обрести личное счастье.

Я хочу иметь ребенка. У меня красивый дом на юге Испании, - говорит Джессика. - Через три года я представляю себя в собственном саду, в заботе о своем малыше с любящим меня человеком.

Напомним,  

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новости смена пола Родди Алвес трансгендер

Материалы по теме

Самая красивая женщина в королевской семье: названа пятерка лидеров
Новости

Самая красивая женщина в королевской семье: названа пятерка лидеров
Звезду сериала Великолепный век могут посадить в тюрьму на 13 лет за насилие
Новости

Звезду сериала Великолепный век могут посадить в тюрьму на 13 лет за насилие
Разве можно мечтать о большем: канал Украина и FILM.UA приступил к съемкам новой мелодрамы
Анонсы на ТВ

Разве можно мечтать о большем: канал Украина и FILM.UA приступил к съемкам новой мелодрамы
Хочу родить ребенка и найти любящего человека: "Живой Кен" решил стать мамой
Новости

Хочу родить ребенка и найти любящего человека: "Живой Кен" решил стать мамой

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK