"Живой Кен" решил стать мамой: Хочу родить ребенка и найти любящего человека
Телеведущий Родди Алвес, которого прозвали "живой Кен", не перестает удивлять публику.
Поэтому, чтобы жить в гармонии с собой, несколько лет назад Родди начал путь к смене пола. Началось все с увеличения груди, инъекций в бедра, колени и ступни.
Также Алвес удалил адамово яблоко и несколько раз прибегал к пластике, ради феминизации лица. Чтобы совершить полный переход трансгендеру придется еще три раза обратиться за услугами к пластическому хирургу.
Мне все еще нужны две или три операции, чтобы завершить переход, – говорит Алвес. – Тогда, клянусь, что закончу с походами к хирургам. Я сделала больше, чем могла.
Я хочу иметь ребенка. У меня красивый дом на юге Испании, - говорит Джессика. - Через три года я представляю себя в собственном саду, в заботе о своем малыше с любящим меня человеком.
Напомним,