"Живой Кен" решил стать мамой: Хочу родить ребенка и найти любящего человека

Телеведущий Родди Алвес, которого прозвали "живой Кен", не перестает удивлять публику.

С раннего возраста Родди Алвес осознал свою женскую сторону. Он изо всех сил пытался быть мужчиной, но при этом чувствовал себя подавленным и несчастным.

Поэтому, чтобы жить в гармонии с собой, несколько лет назад Родди начал путь к смене пола. Началось все с увеличения груди, инъекций в бедра, колени и ступни.

Также Алвес удалил адамово яблоко и несколько раз прибегал к пластике, ради феминизации лица. Чтобы совершить полный переход трансгендеру придется еще три раза обратиться за услугами к пластическому хирургу.

Мне все еще нужны две или три операции, чтобы завершить переход, – говорит Алвес. – Тогда, клянусь, что закончу с походами к хирургам. Я сделала больше, чем могла.

Джессика Алвес / instagram.com/jessicaalvesuk

Но смена пола это лишь начало пути к заветной мечте Родди. Недавно он сменил имя на Джессика и ошарашил публику неожиданным признанием о том, что хочет стать мамой и обрести личное счастье.

Я хочу иметь ребенка. У меня красивый дом на юге Испании, - говорит Джессика. - Через три года я представляю себя в собственном саду, в заботе о своем малыше с любящим меня человеком.

Напомним,