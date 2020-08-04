Певец и танцор Антон Савлепов закрутил роман с российской актрисой

4 августа 2020 18:10 Юлия Крутиева
Певец и танцор Антон Савлепов закрутил роман с российской актрисой
Певец Антон Савлепов
instagram.com/anton_savlepov

Личная жизнь одного из солистов группы Агонь бьет ключом.

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По сообщениям ряда украинских и российских СМИ, месяц назад Антон Савлепов стал холостяком. Музыкант развелся со своей женой – директором группы «Агонь» и дизайнером Юлией.

Но Антон недолго оставался в одиночестве. У 32-летнего артиста завязались романтические отношения с известной российской актрисой театра, кино и дубляжа.

Речь идет об Ирине Горбачевой, за плечами у которой также есть один неудачный брак. Ранее 32-летняя звезда была замужем за актером Григорием Калининым. Пара рассталась из-за измены последнего.

Об отношениях Антона Савлепова и Ирины публика начала говорить давно. Изначально актриса снялась в клипе группы "Агонь", а недавно пара вместе провела несколько дней на отдыхе в Одессе.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева
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Окончательно все сомнения Горбачева развеяла тогда, когда опубликовала в своем Инстаграм серию фотографий, которые были сделаны во время ее недавней поездки в Киев.

На одной из последних фотографий в галерее Ирина и Антон держатся за руки и не скрывают своей радости. Этот кадр вызвал восторг у поклонников пары. По их мнению, они очень гармонично смотрятся вместе.

Напомним,  

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