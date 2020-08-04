KAMALIYA подготовила для мужа необычный подарок в честь его дня рождения
На днях в семье самой богатой певицы Украины KAMALIYA был праздник: ее мужу Мохаммаду Захуру исполнилось 65 лет.
Отметили мы необычно, почти в конюшне! – улыбается KAMALIYA. – Я благодарна любимому за то, что в свой юбилей он приехал поддержать меня на важных соревнованиях всеукраинского масштаба! Я очень счастлива как женщина. Захур – лучший муж и папа на свете!
KAMALIYA даже объявила на своих страницах в социальных сетях конкурс среди фолловеров: тот, кто отгадает, что именно подарит исполнительница мужу, получит от нее персональный подарок!
Напомним,