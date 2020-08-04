KAMALIYA подготовила для мужа необычный подарок в честь его дня рождения

4 августа 2020 15:40 Юлия Крутиева
KAMALIYA подготовила для мужа необычный подарок в честь его дня рождения
Певица KAMALIYA с мужем Захуром
пресс-служба

На днях в семье самой богатой певицы Украины KAMALIYA был праздник: ее мужу Мохаммаду Захуру исполнилось 65 лет.

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Праздновать собирались на яхте, однако Захур изменил планы ради жены. Как раз в день его рождения исполнительница принимала участие в соревнованиях по конному спорту в городе Днепр. Поэтому юбилей день в день отметили достаточно скромно, но по-семейному.

Отметили мы необычно, почти в конюшне! – улыбается KAMALIYA. – Я благодарна любимому за то, что в свой юбилей он приехал поддержать меня на важных соревнованиях всеукраинского масштаба! Я очень счастлива как женщина. Захур – лучший муж и папа на свете!

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Певица призналась, что вместе с дочерьми подготовила для Мохаммада, ну очень необычный подарок, который до сих пор остается для него интригой. Сейчас семья, наконец, отдыхает на яхте, как и собиралась предварительно.

KAMALIYA даже объявила на своих страницах в социальных сетях конкурс среди фолловеров: тот, кто отгадает, что именно подарит исполнительница мужу, получит от нее персональный подарок!

Напомним,

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