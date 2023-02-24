KAMALIYA представляє нову музичну прем’єру до річниці повномасштабної війни в Україні

KAMALIYA представляє нову музичну прем’єру до річниці повномасштабної війни в Україні

Співачка KAMALIYA до річниці початку повномасштабної війни в Україні представила шанувальникам новий кліп на пісню «Світло є!».

У відео артистка показала сьогодення країни. Російський ворог прагне залишити українців без світла та тепла, знищуючи ракетними обстрілами нашу енергосистему. Проте українці дають відсіч усім загарбникам – Україна неодмінно вистоїть!

Світло є у наших серцях! Пройдемо темний шлях перешкод, ми українці – незламний народ!, – співає KAMALIYA.

У зйомках нового кліпу співачки взяли участь чоловік Мохаммад Захур і доньки Мірабелла з Арабеллою.

Протягом цього тривожного року KAMALIYA зі своєю родиною разом з мільйонами українців переживала ракетні обстріли, нальоти «шахедів» та блекаути. Співачка дала десятки концертів для військових, переселенців та дітей, які постраждали від війни в Україні.

KAMALIYA та Мохаммад Захур від самого початку російського вторгнення активно надають гуманітарну допомогу українцям та будують житло для переселенців у Європі.