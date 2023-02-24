KAMALIYA представляє нову музичну прем’єру до річниці повномасштабної війни в Україні

У відео артистка показала сьогодення країни. Російський ворог прагне залишити українців без світла та тепла, знищуючи ракетними обстрілами нашу енергосистему. Проте українці дають відсіч усім загарбникам – Україна неодмінно вистоїть!
Світло є у наших серцях! Пройдемо темний шлях перешкод, ми українці – незламний народ!, – співає KAMALIYA.
У зйомках нового кліпу співачки взяли участь чоловік Мохаммад Захур і доньки Мірабелла з Арабеллою.
Протягом цього тривожного року KAMALIYA зі своєю родиною разом з мільйонами українців переживала ракетні обстріли, нальоти «шахедів» та блекаути. Співачка дала десятки концертів для військових, переселенців та дітей, які постраждали від війни в Україні.
KAMALIYA та Мохаммад Захур від самого початку російського вторгнення активно надають гуманітарну допомогу українцям та будують житло для переселенців у Європі.