KAMALIYA представляє нову музичну прем’єру до річниці повномасштабної війни в Україні

24 февраля 2023 21:00 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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KAMALIYA представляє нову музичну прем’єру до річниці повномасштабної війни в Україні
KAMALIYA представляє нову музичну прем’єру до річниці повномасштабної війни в Україні
Пресслужба

Співачка KAMALIYA до річниці початку повномасштабної війни в Україні представила шанувальникам новий кліп на пісню «Світло є!».

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У відео артистка показала сьогодення країни. Російський ворог прагне залишити українців без світла та тепла, знищуючи ракетними обстрілами нашу енергосистему. Проте українці дають відсіч усім загарбникам – Україна неодмінно вистоїть!

Світло є у наших серцях! Пройдемо темний шлях перешкод, ми українці – незламний народ!, – співає KAMALIYA.

У зйомках нового кліпу співачки взяли участь чоловік Мохаммад Захур і доньки Мірабелла з Арабеллою.

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Протягом цього тривожного року KAMALIYA зі своєю родиною разом з мільйонами українців переживала ракетні обстріли, нальоти «шахедів» та блекаути. Співачка дала десятки концертів для військових, переселенців та дітей, які постраждали від війни в Україні.

KAMALIYA та Мохаммад Захур від самого початку російського вторгнення активно надають гуманітарну допомогу українцям та будують житло для переселенців у Європі.

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