Оля Полякова, увлекшись танцами, разбила витрину на столичном рынке

4 августа 2020 11:55 Юлия Крутиева
Оля Полякова, увлекшись танцами, разбила витрину на столичном рынке
Певица Оля Полякова
пресс-служба

Специально для съемок праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал Украина готовит ко Дню Независимости, Королева ночи Оля Полякова посетила один из столичных рынков.

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Одна из самых популярных артисток нашей страны Оля Полякова в ярком сценическом наряде вышла к людям, чтобы подарить им яркие эмоции и сделать обычный воскресный поход на рынок незабываемым. Это действо было частью праздничного шоу «З Днем народження, Україно!» ко Дню Независимости, которое канал «Украина» покажет 24 августа.

Во-первых, для меня эта локация очень знакома, потому что как раз на Житнем рынке я снимала свой клип «Королева ночи», поэтому я как будто вернулась в родной дом, – рассказала Оля Полякова на съемочной площадке канала «Украина». – Я вообще предлагаю все концерты делать на базарах! Потому что люди большую часть своей жизни проводят здесь: ходят, покупают – как дома. Если бы каждый день на базарах проводили концерты, я думаю, большинству людей было бы веселее жить!

Певица Оля Полякова / пресс-служба

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Более того, артистка так увлеклась танцем, что ненароком задела витрину молочного отдела и разбила ее. Съемочная группа, да и сами продавцы торгового зала начали шутить, что невероятной энергетики Королевы ночи не выдерживают даже исторические площадки.

По сценарию номера, главным реквизитом постановки должна была стать палка колбасы. Но у Оли Поляковой было «много» вопросов к нему.

Я очень хотела, чтобы она была большая, толстая и твердая. Понимаете?! А с этим проблемы, вы же знаете, вообще, – поделилась артистка. – Особенно в горячих женских руках она тает и становится мягкой. Поэтому это было проблемой, но мы ее решили. Положили эту колбасу в холодильник, она застыла и стала хорошенькой, тверденькой, толстенькой и длинной. Все, как любим мы, женщины среднего возраста.

Певица Оля Полякова / пресс-служба

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Настя Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника, Тины Кароль, Michelle Andrade, Александра Пономарева, Макса Барских, групп MOZGI и KADNAY. Кто еще из звезд примет участие в шоу «З Днем народження, Україно!» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Напомним,

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личная жизнь звезд концерты Оля Полякова съемки социальные сети канал Украина новости З Днем народження; Україно

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