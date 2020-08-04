Оля Полякова, увлекшись танцами, разбила витрину на столичном рынке
Специально для съемок праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал Украина готовит ко Дню Независимости, Королева ночи Оля Полякова посетила один из столичных рынков.
Во-первых, для меня эта локация очень знакома, потому что как раз на Житнем рынке я снимала свой клип «Королева ночи», поэтому я как будто вернулась в родной дом, – рассказала Оля Полякова на съемочной площадке канала «Украина». – Я вообще предлагаю все концерты делать на базарах! Потому что люди большую часть своей жизни проводят здесь: ходят, покупают – как дома. Если бы каждый день на базарах проводили концерты, я думаю, большинству людей было бы веселее жить!
По сценарию номера, главным реквизитом постановки должна была стать палка колбасы. Но у Оли Поляковой было «много» вопросов к нему.
Я очень хотела, чтобы она была большая, толстая и твердая. Понимаете?! А с этим проблемы, вы же знаете, вообще, – поделилась артистка. – Особенно в горячих женских руках она тает и становится мягкой. Поэтому это было проблемой, но мы ее решили. Положили эту колбасу в холодильник, она застыла и стала хорошенькой, тверденькой, толстенькой и длинной. Все, как любим мы, женщины среднего возраста.
Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Настя Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника, Тины Кароль, Michelle Andrade, Александра Пономарева, Макса Барских, групп MOZGI и KADNAY. Кто еще из звезд примет участие в шоу «З Днем народження, Україно!» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.
Напомним,