Оля Полякова, увлекшись танцами, разбила витрину на столичном рынке

Специально для съемок праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал Украина готовит ко Дню Независимости, Королева ночи Оля Полякова посетила один из столичных рынков.

Одна из самых популярных артисток нашей страны Оля Полякова в ярком сценическом наряде вышла к людям, чтобы подарить им яркие эмоции и сделать обычный воскресный поход на рынок незабываемым. Это действо было частью праздничного шоу «З Днем народження, Україно!» ко Дню Независимости, которое канал «Украина» покажет 24 августа.

Во-первых, для меня эта локация очень знакома, потому что как раз на Житнем рынке я снимала свой клип «Королева ночи», поэтому я как будто вернулась в родной дом, – рассказала Оля Полякова на съемочной площадке канала «Украина». – Я вообще предлагаю все концерты делать на базарах! Потому что люди большую часть своей жизни проводят здесь: ходят, покупают – как дома. Если бы каждый день на базарах проводили концерты, я думаю, большинству людей было бы веселее жить!

Певица Оля Полякова / пресс-служба

Более того, артистка так увлеклась танцем, что ненароком задела витрину молочного отдела и разбила ее. Съемочная группа, да и сами продавцы торгового зала начали шутить, что невероятной энергетики Королевы ночи не выдерживают даже исторические площадки.

По сценарию номера, главным реквизитом постановки должна была стать палка колбасы. Но у Оли Поляковой было «много» вопросов к нему.

Я очень хотела, чтобы она была большая, толстая и твердая. Понимаете?! А с этим проблемы, вы же знаете, вообще, – поделилась артистка. – Особенно в горячих женских руках она тает и становится мягкой. Поэтому это было проблемой, но мы ее решили. Положили эту колбасу в холодильник, она застыла и стала хорошенькой, тверденькой, толстенькой и длинной. Все, как любим мы, женщины среднего возраста.

Певица Оля Полякова / пресс-служба

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Настя Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника, Тины Кароль, Michelle Andrade, Александра Пономарева, Макса Барских, групп MOZGI и KADNAY. Кто еще из звезд примет участие в шоу «З Днем народження, Україно!» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Напомним,