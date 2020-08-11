Камалия получила ожоги после депиляции накануне своего дня рождения
Певица Камалия призналась, что однажды пострадала вследствие процедуры красоты.
Купила крем для депиляции, намазала ноги, – говорит Камалия. – И через 5 минут я кричала криком, у меня просто там ожог где-то второй степени, химический ожог еще аллергия к тому же.
Что стало причиной досадной ситуации, рассказал врач-дерматовенеролог Ярослав Лата.
В эстетической медицине мы не рекомендуем какие-то такие агрессивные процедуры за 72 часа до какого-то выступления или мероприятия, где вы должны выглядеть роскошно, – комментирует специалист. – В этом случае Камалия просто стала заложницей негативного воздействия щелочи на кожу ног. В кремах для депиляции используются очень высокие концентрации щелочей. Потому что цель этого крема - забрать всю воду из волоса, он становится хрупким и просто покидает поверхность нашей кожи. Но если кожа пересушена, если есть микро травмы, если кожа загорелая, то эти процедуры мы не рекомендуем. Потому что барьерные функции кожи снижены. И когда попадает агрессивная щелочь, она вызывает ожог. И очень часто люди обращаются за помощью.
А еще врач советует перед такими процедурами провести традиционный тест на запястье и посмотреть на реакцию кожи в течение 3-15 минут.
Напомним,