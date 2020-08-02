Племянница Софии Ротару поделилась провокационным снимком: в стрингах на раковине

2 августа 2020 18:00 Катерина Даниленко
Племянница Софии Ротару поделилась провокационным снимком: в стрингах на раковине
Племянница Софии Ротару Sonya Kay
социальная сеть Instagram

Певица Sonya Kay шокировала снимком с ванной.

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Пикантный контент на странице исполнительницы Sonya Kay время от времени появляется, но новый кадр не на шутку взбудоражил поклонников.

Племянница Софии Ротару сделала селфи в черном нижнем белье, разместившись на раковине в ванной комнате. Девушка выпячивает свои ягодицы, дабы продемонстрировать точеную фигуру.

Под снимком артистка поразмышляла на тему выхода из зоны комфорта:

У нашому житті багато хто говорить нам, що нам цього не треба, це не можна робити, цього тобі не потрібно і так далі... Інколи треба виходити з зони комфорту, виходити з тої кульки, в якій ти перебуваєш і робити щось нове. Якщо ти не будеш ризикувати і ловити той шанс, який тобі дає доля, то може нічого і не вийти. Лови момент!

Племянница Софии Ротару Sonya Kay / социальная сеть Instagram

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Фолловеры разделились на два лагеря. Одним снимок понравился и они поддержали кумира, другие же напомнили, что она замужняя женщина: «У Вас есть муж, ему такие фото показывайте», «Зачем людям ваша пятая точка?», «Смелость можно иначе проявлять», «Неожиданно. Вы же замужем».

Напомним,

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