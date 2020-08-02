Племянница Софии Ротару поделилась провокационным снимком: в стрингах на раковине
2 августа 2020 18:00
Племянница Софии Ротару Sonya Kay
социальная сеть Instagram
Певица Sonya Kay шокировала снимком с ванной.
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Племянница Софии Ротару сделала селфи в черном нижнем белье, разместившись на раковине в ванной комнате. Девушка выпячивает свои ягодицы, дабы продемонстрировать точеную фигуру.
Под снимком артистка поразмышляла на тему выхода из зоны комфорта:
У нашому житті багато хто говорить нам, що нам цього не треба, це не можна робити, цього тобі не потрібно і так далі... Інколи треба виходити з зони комфорту, виходити з тої кульки, в якій ти перебуваєш і робити щось нове. Якщо ти не будеш ризикувати і ловити той шанс, який тобі дає доля, то може нічого і не вийти. Лови момент!
Племянница Софии Ротару Sonya Kay / социальная сеть Instagram
Напомним,