Владимир Остапчук проводит время с родителями новой возлюбленной: секретничают на кухне

1 августа 2020 15:00 Катерина Даниленко
Владимир Остапчук проводит время с родителями новой возлюбленной: секретничают на кухне
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
социальная сеть Instagram

Девушка Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о взаимоотношениях телеведущего с будущей тещей.

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Популярный телеведущий Владимир Остапчук после развода с Еленой Войченко построил отношения с нотариусом Кристиной Горняк. Молодые люди уже живут вместе и даже знакомы с родителями друг друга.

Кристина и Владимир каждые свободные выходные стараются уделять время своим семьям. Они регулярно ездят в Умань к маме артиста, а еще чаще на дачу к семье Горняк.

Мои родные прекрасно относятся к Владимиру. У нас есть такая традиция: когда появляется выходной, мы едем с ночевкой к моей маме и сестре. Они живут под Киевом. Делаем шашлыки, пьем вино, общаемся до поздней ночи,
‒ откровенничает нотариус.

Телеведущий Владимир Остапчук / социальная сеть Instagram

Девушка призналась, что у шоумена особенная связь с ее мамой.

Бывает так, что я иду раньше спать, а Владимир с мамой продолжают секретничать на кухне. О чем они говорят, мне не рассказывают,
 ‒ добавила Кристина.

Телеведущий Владимир Остапчук с мамой и сестрой / социальная сеть Instagram

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С родителями телеведущего и его бабушкой, по словам Горняк, у нее отношения «супер». А вот на вопрос, знакома ли она с детьми Остапчука, девушка отвечать не спешит.

Напомним,

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