Владимир Остапчук проводит время с родителями новой возлюбленной: секретничают на кухне
Девушка Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о взаимоотношениях телеведущего с будущей тещей.
Кристина и Владимир каждые свободные выходные стараются уделять время своим семьям. Они регулярно ездят в Умань к маме артиста, а еще чаще на дачу к семье Горняк.
Мои родные прекрасно относятся к Владимиру. У нас есть такая традиция: когда появляется выходной, мы едем с ночевкой к моей маме и сестре. Они живут под Киевом. Делаем шашлыки, пьем вино, общаемся до поздней ночи,‒ откровенничает нотариус.
Девушка призналась, что у шоумена особенная связь с ее мамой.
Бывает так, что я иду раньше спать, а Владимир с мамой продолжают секретничать на кухне. О чем они говорят, мне не рассказывают,‒ добавила Кристина.
Напомним,