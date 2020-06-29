Владимир Остапчук показал, как проводит досуг с любимой: сексуальные танцы в лесу

29 июня 2020 13:00 Катерина Даниленко
Владимир Остапчук показал, как проводит досуг с любимой: сексуальные танцы в лесу
Телеведущий Владимир Остапчук с возлюбленной Кристиной Горняк
социальная сеть Instagram

Три государственных выходных шоумен Владимир Остапчук вместе со своей возлюбленной Кристиной Горняк решил провести в загородном отельно-ресторанном комплексе в Полтавской области.

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Телеведущий, который совсем недавно представил общественности свою новую возлюбленную, все чаще публикует в своем микроблоге трогательные снимки с девушкой. Молодым людям совсем не скучно вместе: они готовят, посещают публичные мероприятия, катаются на яхте, смотрят фильмы и принимают участие в фотосессиях. Еще одной страстью пары являются танцы.

Так, в этот раз Владимир поделился видео, на котором вместе с Кристиной разучивает новые танцевальные движения. Пара сексуально двигалась на террасе дома, что расположен в лесу.

Танцующий нотариус, как сама себя называет Горняк, предстала в обтягивающих спортивных лосинах и топе. Остапчук же танцевал в белой майке и шортах.

Любовь с Кристиной,
– подписал видео ведущий.

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Фолловеры разделились на два лагеря: одни обсуждали танцевальные навыки пары, а другие ‒ сравнивали новую возлюбленную Остапчука с бывшей женой Еленой: «А я вроде не подписан на Комарова», «Она очень похожа на бывшую жену», «Танцоры так себе, а пара красивая», «Она же копия Елены, только выше ростом», «Страстно и с огоньком в глазах».

Напомним,

 

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