Звездные пары, которые расстались во время пандемии: не прошли испытание карантином

COVID-19 разрушил не только экономическую стабильность многих стран, беззаботную жизнь граждан, но и браки некоторых знаменитостей. Рассказываем, какие звездные пары распались во время режима самоизоляции.

Одна из самых красивых и образцовых пар Голливуда заявила о своем расставании после 16 лет совместной жизни. По словам Остина Грина, разлад в их семье начался еще в конце прошлого года. Супруга актера вернулась со съемок очередного фильма и заявила, что не была сама собой в браке. Фокс выступила инициатором развода.

Экс-супруги Меган Фокс и Брайан Остин Грин / социальная сеть Instagram

Мужчина в своем микроблоге признался, что ему сейчас тяжело, но они с бывшей возлюбленной по-прежнему в хороших отношениях, а все праздники однозначно будут отмечать семьей.

А Меган, похоже, решила закрутить роман с рэпером MGK. Парочку засняли на прогулке по Лос-Анджелесу.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин с детьми / социальная сеть Instagram

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

В брак этой пары многие поклонники изначально отказывались верить. Разница в возрасте между актрисой и братом бывшего президента Франции составляет целых 17 лет!

Экс-супруги Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози / социальная сеть Instagram

Пара поженилась в 2015-м, однако в этом году, во время пандемии, между возлюбленными случился разлад. По слухам, Саркози без ведома жены выставил их дом на продажу, тем самым подвергнув супругу риску остаться без дома и недвижимости. Мэри-Кейт выступила инициатором развода. Общих детей у Олсен и Саркози нет.

Экс-супруги Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози / социальная сеть Instagram

Екатерина Варнава и Константин Мякиньков

Увидеть шоувумен Екатерину Варнаву в свадебном платье мечтали все ее поклонники, но не тут-то было. Знаменитость в шоу «Осторожно Собчак» сообщила, что рассталась с гражданским мужем Константином Мякиньковым. По словам телеведущей, мужчина был слишком безынициативным, что перестало ее устраивать.

Решение расстаться было тяжелым для них обоих, однако молодые люди сумели сохранить дружеские отношения.

Екатерина Варнава и с бывшим гражданским мужем Константином Мякиньковым / социальная сеть Instagram

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Как гром среди ясного неба прогремела новость о разводе этой звездной пары. В феврале актриса заявила, что прожив в браке с Павлом почти девять лет, она приняла решение подать на развод.

Из-за пандемии паре довелось жить в общем доме в пригороде Москвы, так как развестись актеры до карантина не успели. Итальянские страсти в их семье не утихали и до расставания, но месяц назад Прилучный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил жену и довел до слез детей. Это стало последней каплей в их отношениях. Муцениеце забрала детей и переехала в квартиру в Москве.

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце / социальная сеть Instagram

Пандемия дается нам плохо. Пишу с аккаунта мамы — Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез. Он поднимал на меня руку. Он не в адеквате,

‒ сообщила актриса в своем Instagram.

Сейчас молодые люди общаются только по поводу воспитания общих детей ‒ дочери Мии и сына Тимофея. А Прилучному приписывают роман с актрисой Мирославой Карпович, с которой он был замечен во время похода по магазинам.

Актер Павел Прилучный с эк-женой и детьми / социальная сеть Instagram

Антон Батырев и Евгения Лоза

В 2018-м пресса заговорила о романе актеров Евгении Лозы и Антона Батырева, который на то время состоял еще в официальном браке с женщиной по имени Катерина. После развода актер сделал предложение новой возлюбленной, и летом 2019 звездная пара сыграла свадьбу. Евгения Лоза стала третьей официальной супругой Батырева.

Экс-пара Антон Батырев и Евгения Лоза / социальная сеть Instagram

Свадьба была скромной, без особого размаха. На ней присутствовали самые близкие друзья и родственники знаменитостей.

Девочка моя родная, я очень-очень тебя люблю,

‒ написал Антон под совместным фото.

Однако, так красиво и романтично начавшаяся история любви развалилась как карточный домик. Брак Лозы и Батырева не продлился и года, в мае 2020 актриса сообщила о разводе. От подробных комментариев Евгения отказалась, лишь отметив на своей страничке в Сети:

Наша супружеская история закончилась. Вы с любовью приняли нашу пару, поэтому надеюсь, с уважением отнесетесь к нашему решению расстаться.

Экс-пара Антон Батырев и Евгения Лоза / социальная сеть Instagram

Кристина Асмус и Гарик Харламов

Развод шоумена и актрисы сейчас не обсуждает только ленивый. Знаменитости ошарашили Сеть своим заявлением в соцсетях, где сообщили, что это решение вынашивали уже год. Оно обдуманное и взвешенное.

Актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов / социальная сеть Instagram

Звезды в своих постах четко обозначили, что в число причин их расставания не входят измены, фильм «Текст» и желание «хайпануть» на громкой теме, однако в Сети тут же распространилась информация о том, что развод звездной пары – это всего лишь часть шоу. Актриса не стала молчать:

Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Все-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги. Можете перестать, пожалуйста, звонить? Телефон разряжается.

К слову, Харламов и Асмус прожили в браке восемь лет и воспитывают шестилетнюю дочь Анастасию.

Напомним,