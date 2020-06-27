Блогер-миллионник Сийя Каккар покончила с собой: подробности случившегося

27 июня 2020 17:00 Катерина Даниленко
Блогер-миллионник Сийя Каккар покончила с собой: подробности случившегося
16-летняя блогер-миллионник Сийя Каккар
социальная сеть Instagram

Звезда соцсетей из Индии Сийя Каккар наложила на себя руки в своем доме в Нью-Дели.

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Случилось это страшное событие через несколько часов после того, как она опубликовала последний ролик в соцсети, снятый на крыше. На видео девушка выглядела счастливой и постоянно улыбалась на камеру.

Новость о смерти юной знаменитости подтвердил ее менеджер Арюн Сарин, который помогал ей с развитием бизнеса в Tik Tok, Instagram и YouTube. Парень считает, что причиной самоубийства было, видимо, что-то личное, поскольку карьера и бизнес в Сийи развивались успешно. Арюн общался с девушкой в этот злополучный день, они обсуждали планы на перспективный проект, поэтому новость о ее самоубийстве стала для него шоком.

Сийя Каккар / социальная сеть Instagram

Родители Каккар утверждают, что она получала угрозы в Сети, возможно, именно это послужило причиной самоубийства. Полиция на данный момент проверяет все версии.

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Каким образом Сийя совершила суицид официально не сообщили. Впрочем, в Сети поговаривают, что девушка повесилась.

Напомним,

  

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