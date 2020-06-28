Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова готовится стать мамой: выбираем имена деткам
Избранница экс-холостяка Никиты Добрынина Дарья Квиткова заявила, что готова к пополнению в семье.
Когда именно случится это радостное событие в их семье пока точно неизвестно, однако пара планирует стать родителями в ближайший год.
Мы уже об этом говорили. Мы часто об этом разговариваем. Планировали, и даже имена придумывали. Ну, мы как обычная семья. Нам бы хотелось этого в ближайший год, то есть не через 5-6 лет, а чтобы это произошло в скором времени,– откровенничает звезда Instagram.
Напомним,
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