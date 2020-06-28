Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова готовится стать мамой: выбираем имена деткам

28 июня 2020 19:00 Катерина Даниленко
Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова готовится стать мамой: выбираем имена деткам
Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова
социальная сеть Instagram

Избранница экс-холостяка Никиты Добрынина Дарья Квиткова заявила, что готова к пополнению в семье.

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21-летняя девушка утверждает, что с возлюбленным уже неоднократно поднимали тему детей и пришли к выводу, что полностью к этому созрели. Более того, молодые люди уже даже подбирают деткам имена.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / социальная сеть Instagram

Когда именно случится это радостное событие в их семье пока точно неизвестно, однако пара планирует стать родителями в ближайший год.

Мы уже об этом говорили. Мы часто об этом разговариваем. Планировали, и даже имена придумывали. Ну, мы как обычная семья. Нам бы хотелось этого в ближайший год, то есть не через 5-6 лет, а чтобы это произошло в скором времени,
– откровенничает звезда Instagram.

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Отметим, что свадьбу знаменитостям довелось перенести из-за пандемии коронавируса на 12 августа, а вот роспись состоялась, как они и планировали, в мае.

Напомним,

Никита Добрынин и Даша Квиткова / социальная сеть Instagram
 

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