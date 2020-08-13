Павел Зибров признался, на какие средства жил на карантине
Популярный артист Павел Зибров признался, на какие средства жил на карантине и в чем находил вдохновение для творчества.
Оказалось, это время для певца стало настоящим испытанием, ведь не было возможности творить и зарабатывать. А жить пришлось на сбережения.
У нас было немного денег в трехлитровой банке, мы ее вытащили, – шутя, комментирует Павел Зибров. – Были сбережения, как чувствовали, что что-то может произойти. Ну не то, что чувствовали – я руководитель театра в своем городе, там у меня коллектив – помещение, аренда, ответственность за народ, поэтому всегда должен быть «загашник». Он нас и спас сейчас, а если бы без него, то, честно говоря, и коллектив, и я, и семья, и проплаты никто не отменял – ни домашние, ни театральные. Просто стали скромнее жить, вот и все.
Творчество не лезет, когда рядом беда. Честно говоря, нельзя взять лампочку – включил и написал песню, выключил – написана. Это чепуха. Да, есть несколько артистов, которые успели что-то написать, что-то снять, но таких очень мало, – поделился артист. – Веселая песня получилась у меня «Дівчина XL», и то я не являюсь ее автором – просто записал. И я посвятил ее тем, кто пережил коронавирус, потому что все девушки сидели дома, ели, пили и никуда не ходили, и каждая набрала 3-5-10 килограмм, а я знаю, даже мои знакомые с артистической братии рассказывали такие истории.
Напомним,