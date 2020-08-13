На твоей стороне: Дана Абызова рассказала о проблеме, которая мешает ей осуществить давнюю мечту

13 августа 2020 15:35 Юлия Крутиева
На твоей стороне: Дана Абызова рассказала о проблеме, которая мешает ей осуществить давнюю мечту
Актриса Дана Абызова
instagram.com/danaabyzova

В понедельник, 31 августа, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера первых серий второго сезона мелодрамы «На твоей стороне».

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Популярная актриса Дана Абызова сыграла одну из главных ролей в мелодраме «На твоей стороне» канала «Украина». Вторая часть нашумевшего сериала расскажет о переменах в жизни нейрохирурга Анастасии Стрелецкой и ее возлюбленного Максима Гринчука. 

На съемочной площадке картины Дана Абызова призналась, что этот проект научил ее многому, но главная ценность для актрисы в том, что она смогла продемонстрировать свои силы в экстремальных сценах и побороть страх крови. Но вот во время съемок на конюшне звезда телеэкранов была вынуждена прибегнуть к медицинской помощи.

По сюжету на коне скачут Максим и Алина – это новая героиня. Мне же в этой истории скакать не приходилось. Но вообще в кино такой опыт у меня был, – поделилась актриса Дана Абызова. – Здесь была буквально одна сцена, где Макс катает Настю на лошади – медленно, в спокойном темпе. Но, признаюсь честно, у меня аллергия на лошадей, поэтому на съемках приходилось пить таблетки.

Дана Абызова на съемках / пресс-служба канала Украина
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Но несмотря на это, у актрисы прекрасное отношение к этим и другим животным. Звезда признается – домашних любимцев у нее пока нет, да и, по иронии судьбы, ее супруг, актер Алексей Морозов тоже аллергик. 

К сожалению, домашних любимцев у нас нет, потому что я крайне редко бываю дома. Мечтаю о собаке, – рассказала артистка. – В детстве у меня были коты – и я их обожаю, но собаку тоже всегда хотелось! Правда, у мужа аллергия на котов и собак.

Дана Абызова на съемках / пресс-служба канала Украина
Напомним, 

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