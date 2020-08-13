Невеста сына Дэвида и Виктории Бекхэм спровоцировала слухи о своей беременности

13 августа 2020 16:30 Юлия Крутиева
Невеста сына Дэвида и Виктории Бекхэм спровоцировала слухи о своей беременности
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
instagram.com/nicolaannepeltz

В 2020 году семейство Бекхэмов радует публику хорошими новостями.

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Звездная пара Дэвид и Виктория Бекхэм вместе со своими детьми регулярно радует публику милыми семейными фотографиями, а также забавными видеороликами.

Наследники Бекхэмов растут очень талантливыми детьми. Кто-то занимается гимнастикой, кто-то осваивает спортивные виды спорта, а кто-то безумно увлечен фотографией. 

Но и личная жизнь детей Дэвид и Виктории уже активно обсуждается во всех мировых СМИ. Сейчас у всех на слуху старший сын звездной пары – 21-летний Бруклин Бекхэм.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/nicolaannepeltz
Причина тому – недавняя помолвка парня с 25-летней наследницей миллиардера Николой Пельтц, предложение которой он сделал спустя 10 месяцев  после начала отношений.

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Многих подобная спешка удивила, ведь ранее Бруклин имел статус настоящего казановы. В сети тут же всплыло предложение, что причиной такого поворота событий может быть беременность Пельтц.

Масла в огонь подлила и сама Никола. Сделала она это с помощью загадочной публикации в Инстаграм. Девушка опубликовала романтическое фото, на котором она позирует вместе с любимым женихом. 

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/nicolaannepeltz
Но вот фолловеры дочери миллиардера обратили внимание не на саму пару, а на подпись к снимку, увидев в ней намек на интересное положение Пельтц.

Малыш Б,
- загадочно подписала кадр Никола.

Напомним, 

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