Невеста сына Дэвида и Виктории Бекхэм спровоцировала слухи о своей беременности

В 2020 году семейство Бекхэмов радует публику хорошими новостями.

Звездная пара Дэвид и Виктория Бекхэм вместе со своими детьми регулярно радует публику милыми семейными фотографиями, а также забавными видеороликами.

Наследники Бекхэмов растут очень талантливыми детьми. Кто-то занимается гимнастикой, кто-то осваивает спортивные виды спорта, а кто-то безумно увлечен фотографией.

Но и личная жизнь детей Дэвид и Виктории уже активно обсуждается во всех мировых СМИ. Сейчас у всех на слуху старший сын звездной пары – 21-летний Бруклин Бекхэм.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/nicolaannepeltz

Причина тому – недавняя помолвка парня с 25-летней наследницей миллиардера Николой Пельтц, предложение которой он сделал спустя 10 месяцев после начала отношений.

Многих подобная спешка удивила, ведь ранее Бруклин имел статус настоящего казановы. В сети тут же всплыло предложение, что причиной такого поворота событий может быть беременность Пельтц.

Масла в огонь подлила и сама Никола. Сделала она это с помощью загадочной публикации в Инстаграм. Девушка опубликовала романтическое фото, на котором она позирует вместе с любимым женихом.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/nicolaannepeltz

Но вот фолловеры дочери миллиардера обратили внимание не на саму пару, а на подпись к снимку, увидев в ней намек на интересное положение Пельтц.

Малыш Б,

- загадочно подписала кадр Никола.

Напомним,