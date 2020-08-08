Оксана Байрак о новом ток-шоу на СТБ "О чем молчат женщины": Это будет таблетка правды и помощи
8 августа 2020 22:20
Оксана Байрак
пресс-служба канала СТБ
Скоро на СТБ стартует ток-шоу "О чем молчат женщины", ведущей которого стала легендарная Оксана Байрак.
Оксана Байрак.
В нашем обществе царит абсолютное недоверие к тому, что женщине могут помочь, – говорит Байрак. – Поэтому "О чем молчат женщины", это не просто шоу, а шоу Оксаны Байрак, которая сама никогда не молчала, не молчит и не будет молчать. Каких бы проблем это касалось: женские проблемы, или гражданская позиция, или отношения в социуме. Это мое шоу, и это шоу, поверьте мне, станет таблеткой правды и помощи.
О чем молчат женщины - новое ток-шоу на СТБ / социальная сеть Instagram
Я сказала Людмиле: "Пожалуйста, давай попробуем сделать программу – откровенный разговор с женщинами, где будем говорить обо всем! Об их страхах, сомнениях, о разбитых или счастливых сердцах! Чтобы категорически не было запретных тем!"– вспоминает Байрак.
Так и родилась идея создать программу, цель которой – помочь женщинам научиться не молчать о своих проблемах и трагедиях.
И теперь, на съемках, встречаясь с героинями, понимая, какой невероятный пласт проблем затрагивается, честно пытаясь их решить, а порою и спасти жизнь женщин, говорю: спасибо и госпоже Семчук, и телеканалу СТБ, что такая возможность некой панацеи – подарена!– говорит Оксана Байрак.
Напомним,