На 1+1 состоится премьера детективного триллера Принцип удовольствия
Вскоре зрители 1+1 увидят премьеру детективного сериала "Принцип удовольствия" с популярными украинскими и иностранными актерами в главных ролях.
По сюжету детективного триллера, летним вечером на одесском пляже находят обнаженное тело молодой девушки. Вскоре идентичные убийства происходят в Варшаве и Праге. Следователи, проводящие расследование загадочных преступлений, начинают понимать, что это дело рук одного человека. Специалисты трех стран должны работать вместе, чтобы поймать хладнокровного убийцу.
«Принцип удовольствия» - это проект, объединивший таланты из трех разных стран, - говорит польский режиссер-постановщик Дариуш Яблонский. - Мне посчастливилось работать с лучшими актерами.
Продюсерами сериала выступили Влад Ряшин, Алексей Терентьев, Изабелла Войцик и Виолетта Каминская. Над сценарием работал Мачей Мачеевский.
Следите за новостями канала и не пропустите показ детективного триллера «Принцип удовольствия» уже скоро на «1+1».
Напомним,