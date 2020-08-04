На 1+1 состоится премьера детективного триллера Принцип удовольствия

4 августа 2020 18:20 Юлия Крутиева
На 1+1 состоится премьера детективного триллера Принцип удовольствия
На «1+1» состоится премьера детективного триллера «Принцип удовольствия»
пресс-служба канала 1+1

Вскоре зрители 1+1 увидят премьеру детективного сериала "Принцип удовольствия" с популярными украинскими и иностранными актерами в главных ролях.

Читайте такжеОля Полякова, увлекшись танцами, разбила витрину на столичном рынке
Проект «Принцип удовольствия» создан в копродукции Украины, Польши и Чехии. Над производством продукта работала украинская кинокомпания Star Media при поддержке Министерства культуры Украины, Apple Film Production (Польша), «Canal +» (Польша) и чешского телевидения.

По сюжету детективного триллера, летним вечером на одесском пляже находят обнаженное тело молодой девушки. Вскоре идентичные убийства происходят в Варшаве и Праге. Следователи, проводящие расследование загадочных преступлений, начинают понимать, что это дело рук одного человека. Специалисты трех стран должны работать вместе, чтобы поймать хладнокровного убийцу.

«Принцип удовольствия» - это проект, объединивший таланты из трех разных стран, - говорит польский режиссер-постановщик Дариуш Яблонский. - Мне посчастливилось работать с лучшими актерами.

Читайте такжеСветлана Лобода вызвала ажиотаж в Сети своим фото топлес
Роли в новом сериале исполняют украинские актеры Сергей Стрельников, Наталья Васько, которую зрители помнят по фильмам «Круты 1918» и «Гнездо горлицы», Станислав Боклан и Дарья Плахтий, польская актриса Малгожата Бучковская и чешский актер Карел Роден.

Продюсерами сериала выступили Влад Ряшин, Алексей Терентьев, Изабелла Войцик и Виолетта Каминская. Над сценарием работал Мачей Мачеевский.

Следите за новостями канала и не пропустите показ детективного триллера «Принцип удовольствия» уже скоро на «1+1».

Напомним, 

Облако тегов

1+1 социальные сети украинские сериалы Станислав Боклан новости премьера Star Media Принцип удовольствия

Материалы по теме

Эшли Грэм с 6-месячным сыном позировала полностью обнаженной для глянца
Новости

Эшли Грэм с 6-месячным сыном позировала полностью обнаженной для глянца
Известный украинский певец закрутил роман с российской актрисой
Новости

Известный украинский певец закрутил роман с российской актрисой
Женщина: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 04.08.2020)
Сериалы

Женщина: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 04.08.2020)
Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 04.08.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 04.08.2020)

Популярное на сайте

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом
Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют

Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)
Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)
Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)

Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK