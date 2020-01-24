Канал «Украина» и Star Media работают над новым детективом «Шуша»

24 января 2020 18:00 Юлия Крутиева
Канал «Украина» и Star Media работают над новым детективом «Шуша»
Канал «Украина» и Star Media работают над новым детективом «Шуша»
пресс-служба канала Украина

Телеканал «Украина» и кинокомпания Star Media работают над 16-серийной детективной мелодрамой «Шуша».

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Главная героиня новой картины – эксперт-криминалист Александра Ладынина, которая живет ради любимой работы и верит только фактам. 

Шуша считает, что главное в жизни – логика, внимательность, аккуратность и верно просчитанный жизненный алгоритм. В свои 35 лет она не завела семьи и по-прежнему категорически против каких-либо отношений. Девушка убеждена, что они притупляют остроту ума, внимательность и вообще отвлекают. Шуша живет своей работой и любому романтическому свиданию предпочтет прогулку по месту преступления. Но ее отлаженная жизнь в медицинских перчатках переворачивается в тот момент, когда в их отдел переводится майор полиции Илья Власов – давний знакомый Шуши.

Канал «Украина» и Star Media работают над новым детективом «Шуша» / пресс-служба канала Украина
Роли в картине исполняют актеры Иван Оганесян, Сергей Деньга, Елена Коренева, Александр Данильченко, Вероника Лукьяненко, Даня Каменский, Ксения Мишина, Даниил Мирешкин и другие. Роль Шуши воплощает актриса Анастасия Панина.

Когда-то моя героиня была обманута молодым человеком и после этого решила не пускаться ни в какие авантюры касательно отношений. Тем не менее, в глубине души она об этом мечтает, – говорит Анастасия Панина. – Шуша мне не близка – она барышня жесткая, а я гораздо мягче и совершенно по-другому реагирую на те или иные ситуации. Но она криминалист и, это соответственно накладывает отпечаток на ее личность. Тем для меня интереснее попытаться разгадать ее внутренние истории и вдохнуть в нее жизнь, какой я ее вижу.

Канал «Украина» и Star Media работают над новым детективом «Шуша» / пресс-служба канала Украина
Съемки фильма стартовали в ноябре прошлого года в Одессе. А сейчас съемочная группа переместилась в Киев. Режиссером картины стал Алик Буденный.

В Одессе мы отсняли сцены на натуре – необычные дворики, улицы, парки, море. Были сцены на заброшенных кораблях, а катакомбы станут подземельем под домом одного из героев, – рассказывает режиссер. – Несмотря на то, что в первый съемочный день было очень холодно и ветрено, декабрь порадовал нас теплой и солнечной погодой. Кроме того, договориться о съемках в Одессе оказалось намного проще, чем в Киеве – видимо, в столице уже устали от кинематографистов.

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Сейчас команда работает над интерьерными сценами – поскольку в каждой серии Шуша вместе с коллегами распутывает преступления, много событий происходят в квартирах пострадавших и кабинетах следователей.

Оператор-постановщик сериала – Юрий Дунай. Художник-постановщик – Лариса Жилко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Артем Доллежаль, Влад Ряшин. Производством 16-серийного фильма занимаются канал «Украина» и компания Star Media.

Напомним,

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