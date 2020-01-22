Стань моей тенью: канал «Украина» снимает новый фильм
Телеканал «Украина» снимает новый 4-серийный фильм «Стань моей тенью».
Ольга и Вера не общаются уже 12 лет. Тогда Ольга отбила у сестры жениха Игоря, вышла за него замуж, организовала свой бизнес и разбогатела. Вера же так и не стала женой, она работает официанткой в провинциальном ресторане.
По словам Анны Поповой, которая играет сразу двух сестер, для нее это не первый подобный опыт.
Я уже играла близнецов, но обычно одну пытаются сделать хорошей, а вторую – плохой. Я же играю двух живых девчонок – бойких, сильных, но так как они оказываются в разных ситуациях и их жизни складываются по-разному, то у каждой есть какие-то свои комплексы и проблемы,– рассказывает актриса.
Илья ценой своей карьеры спасает человека. Это мужчина, который не боится брать на себя ответственность, а это в современном мире редкость. Не могу сказать, что я играю себя, но, мне кажется, я не боюсь ответственности. Кстати, зрители ошибочно считают, что сами актеры точно такие же, как и персонажи, которых они воплощают. Но зачастую артист, который играет злодея, в жизни – добрейший человек. А бывает и наоборот,– признается Егоров.
Режиссер-постановщик картины – Андрей Силкин. Оператор-постановщик – Вася Сикачинский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Андрей Танабаш, Элла Бобленюк. Производством 4-серийного фильма по заказу канала «Украина» занимается компания «Фильмстрим». Съемки картины проходят в Киеве и Киевской области.
Напомним,