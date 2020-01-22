Телеканал «Украина» снимает новый 4-серийный фильм «Стань моей тенью».

В центре истории – сестры-близнецы Ольга и Вера, которые оказались в любовном треугольнике. Но спустя время менее удачливой Вере предстоит простить обиду и прийти на помощь сестре.

Ольга и Вера не общаются уже 12 лет. Тогда Ольга отбила у сестры жениха Игоря, вышла за него замуж, организовала свой бизнес и разбогатела. Вера же так и не стала женой, она работает официанткой в провинциальном ресторане.

Стань моей тенью: канал «Украина» снимает новый фильм / пресс-служба канала Украина

Спустя 12 лет Игорь, разыскав Веру, сообщает ей, что на Ольгу совершено покушение, она лежит в клинике без сознания и – для безопасности – под чужим именем. Мужчина умоляет Веру «временно заменить» Ольгу для того, чтобы подписать от ее имени важный контракт. Поддавшись на уговоры Игоря, женщина соглашается, не подозревая, что с этого момента становится пешкой в чужой опасной игре, на кон в которой поставлена жизнь обеих сестёр...

В фильме снимаются Анна Попова, Артемий Егоров, Дмитрий Пчела, Павел Вишняков, Александр Рудько, Дмитрий Чернов, Анна Сердюк, Мария Рябошапка, Светлана Кирпичева, Катерина Рубашкина.

По словам Анны Поповой, которая играет сразу двух сестер, для нее это не первый подобный опыт.

Я уже играла близнецов, но обычно одну пытаются сделать хорошей, а вторую – плохой. Я же играю двух живых девчонок – бойких, сильных, но так как они оказываются в разных ситуациях и их жизни складываются по-разному, то у каждой есть какие-то свои комплексы и проблемы,

– рассказывает актриса.

Стань моей тенью: канал «Украина» снимает новый фильм / пресс-служба канала Украина

Актер Артемий Егоров воплощает роль врача по имени Илья. Его герой – благородный и сильный мужчина, мечта всех женщин.

Илья ценой своей карьеры спасает человека. Это мужчина, который не боится брать на себя ответственность, а это в современном мире редкость. Не могу сказать, что я играю себя, но, мне кажется, я не боюсь ответственности. Кстати, зрители ошибочно считают, что сами актеры точно такие же, как и персонажи, которых они воплощают. Но зачастую артист, который играет злодея, в жизни – добрейший человек. А бывает и наоборот,

– признается Егоров.

Режиссер-постановщик картины – Андрей Силкин. Оператор-постановщик – Вася Сикачинский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Андрей Танабаш, Элла Бобленюк. Производством 4-серийного фильма по заказу канала «Украина» занимается компания «Фильмстрим». Съемки картины проходят в Киеве и Киевской области.

Напомним,