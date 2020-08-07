Танці з зірками-2020: звезда сериала Великі Вуйки подтвердил свое участие в новом сезоне шоу

К звездных участников четвертого сезона обновленного проекта "Танці з зірками" присоединился актер, звезда комедии "Скажене весілля" и сериала "Великі Вуйки" Арам Арзуманян.

На своих страницах в Tik Tok и Instagram Арам Арзуманян опубликовал видео, в котором сообщил подписчикам, что принимает вызов ##танціззіркамиchallenge от футболиста Сергея Мельника

Веселое видео в формате Tik Tok актер записал в гримерке. Арам держит в руках телефон, на экране которого видит видео Сергея Мельника, который передает ему вызов ##танціззіркамиchallenge. В следующем кадре актер появляется уже в репетиционном зале, где танцуя под саундтрек проекта сообщает, что принимает вызов, и передает его телеведущей Ольге Фреймут.

Актер Арам Арзуманян / пресс-служба канала 1+1

О своем участии в новом сезоне шоу «Танці з зірками» Арам Арзуманян отметил:

Танцы в моей жизни присутствуют каждый день, ведь я веду страницу Tik Tok, где я много и весело танцую. Да, мои танцы не такие, как у всех остальных, но я кайфую от них. Принимая участие в проекте «Танці з зірками», я хочу не только поднять настроение зрителям, но и приятно удивить их!

Совсем скоро станет известно, примет ли танцевальный вызов #танціззіркамиchallengе телеведущая Ольга Фреймут, и увидят ли ее зрители на главном танцевальном паркете страны.

К слову, сейчас уже известны имена почти всех звездных участников нового сезона «Танців з зірками»: Олег Винник, партнершей которого в шоу стала Алена Шоптенко; Надежда Мейхер, которая выйдет на паркет с Кириллом Васюком; Санта Димопулос, которая будет бороться за победу в шоу с партнером Максом Леоновым; Тарас Цымбалюк в паре с Яной Заец; Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко; Юлия Санина с Дмитрием Жуком; Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром; Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой; Alyona Alyona с Юрием Рудич; Позитив с Юлией Сахневич, Сергей Танчинец с Яной Цыбульской, Сергей Мельник и Арам Арзуманян.

Напомним,