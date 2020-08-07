Супер Топ-модель по-украински: Лиза Доронько открыла магазин, сняла клип и пыталась соблазнить Холостяка

Участница "Супер Топ-модель по-украински", экс-возлюбленная Макса Физрука, одна из самых взбалмошных девушек за все сезоны модельного реалити Лиза Доронько рассказала, как изменилась ее жизнь за последние 3 года.

В голосовании за участниц Суперсезона на сайте Нового канала Лизу активно поддерживали зрители. Поэтому неудивительно, что девушка уверенно заняла место в двадцатке Суперсезона, даже несмотря на то, что особыми достижениями непосредственно в моделинге похвастаться она не может.

После съемок «Топ-модель по-украински», если уж совсем честно, особенно серьезным ничем не занималась – откровенно призналась Лиза. – Точнее, как, я активно развиваюсь в разных сферах – учила английский язык, ходила в зал и на танцы, занималась спортом. Увлеклась изучением нумерологии и даже начала давать консультации. К этой теме пришла вообще случайно: однажды решила избавиться от ненужных вещи и закинула историю в Instagram, мол чищу шкаф – разбирайте. Мне сразу написала девочка, что она приехала недавно в город, без вещей и готова забрать все. Когда девушка пришла за вещами, взамен она оставила мне книгу по нумерологии в знак благодарности. Так началось мое знакомство с этой сферой. Есть много разных векторов нумерологии, я же занимаюсь анализом личности по психоматрице по дате рождения. Как это работает? Берется дата рождения, суммируется, заполняется в сектора определенным образом, и эта психоматрица помогает очень хорошо в людях разбираться. Это не магия, не гадания… Очень прикольная тема! Я, когда начала изучать ее глубже, поняла, что у меня старая душа, и мое призвание конкретно в этом воплощении – помощь людям. Причем помощь через изотерику! Сейчас я даю консультации по нумерологии, но планирую изучать и астрологию, так что в будущем, вполне возможно, смогу подробнее рассказать и об этой практике.

После «Топ-модели по-украински» Лиза успела засветиться еще в одном ТВ-проекте, стала участницей реалити «Холостяк». Правда, покинула шоу после первого же выпуска, так что личная жизнь Лизы остается такой же таинственной.

Неугомонная Лиза успела попробовать свои силы и в шоу-бизнесе, выпустив под псевдонимом Хлебная крошка дебютную песню «LA WASH» и клип к ней, в котором Доронько с подругами танцует возле ларька с шаурмой и поедает фаст-фуд в разных ракурсах.

После выхода трека Лиза взяла творческую паузу и занялась более прозаичным бизнесом – открыла свой небольшой бьюти-шоп.

Я начала заниматься индийскими кремами, и все это время у меня был успешный магазин индийской косметики, - делится модель. – Правда, из-за карантина его пришлось закрыть… Но возможно, я еще вернусь к этому бизнесу.

И хотя карантин негативно сказался на судьбе магазинчика, Лиза смогла освободившееся время всецело посвятить подготовке к «Супер Топ-модель по-украински», в частности, заняться своей фигурой. Модель похудела к старту Суперсезона на 10 килограмм! Но это не единственные изменения, которые произошли с телом Доронько: девушка за прошедшие два года набила несколько необычных татуировок.

С ними, кстати, у Лизы связана еще одна забавная история:

Встретилась я как-то с другом на кофе. А он говорит, что едет набивать татуировку и предлагает составить ему компанию. Взвесила все – почему бы и нет? И согласилась! Всю дорогу думала, что же набить, все-таки первая татуировка… И решила, что набью свой жизненный девиз: «Будь счастлива!», но на латыни – так красивее. Ищу, значит, в google перевод, показывает – «Carpe Diem», и мы набиваем эту надпись. Я довольная, рассказываю родителям, снимаю сторис в Instagram и комментирую, мол, смысл тату понятен только мне, это личное. Но подписчики тут же начинают заваливать Direct: «Живи моментом», «Цени момент». И я понимаю, что что-то здесь не так. Вбиваю в переводчик и понимаю-таки, что надпись эта действительно значит «Живи моментом», а уж никак не «Будь счастлива»! Так я сделала вывод, что для меня, получается, счастье в моменте. Вторая татуировка – это цитата в кругу, она смотрится очень прикольно, в переводе с английского там написано «Я получу все, что хочу». А еще у меня забит рукав – там змея, символизирующая перевоплощение, перемены, и Будда, который для меня олицетворяет духовность. К религии это не имеет отношения, я не буддистка. На ноге набита Фрида Кало – эту художницу очень любит моя лучшая подруга, с которой мы вместе с самого детства. Мне хотелось сделать тату в ее честь, но набивать имя показалось полным идиотизмом, поэтому я выбрала изображение ее любимой художницы.

Как отреагируют эксперты «Супер Топ-модель по-украински» на Лизины татуировки, оценят ли ее работу над фигурой и хватит ли девушке сил и мотивации, чтобы справиться со всеми испытаниями и на этот раз дойти до финала проекта, смотрите уже осенью 2020 на Новом канале.

Напомним,