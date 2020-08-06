Героїня ситкому "Танька і Володька" відверто про секс, стосунки та Володьку мрії

Эксклюзив 6 августа 2020 14:15 Юлия Крутиева
Героїня ситкому

Героїня ситкому "Танька і Володька" вже давно зрозуміла, що робота адміністратором у "Тернопільському барбері" не може повністю розкрити її творчий потенціал.

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Тож на ТЕТ завели героїні власний блог з цієї нагоди. У блозі Танька відверто говорить про секс, стосунки та Володьку мрії.

У першому випуску блогу Таньки Бредшоу "Відверто про стосунки, секс та Володьку мрії" читачі познайомилися з новим амплуа улюбленої героїні. А вже в наступних публікаціях Танька розкриває секрети стосунків з Володькою, обговорює болючі питання і приправляє все це плітками від подружок.

Ось, наприклад, думки Таньки щодо кохання на відстані:

Як писав класик: «Їхній корабель кохання розбився об… скасований автобус на Боброїди». Складно підтримувати стосунки на відстані, коли ваше кохання залежить від кількості вкраденого дизелю для мотоцикла і настрою водія маршрутки, але ми з Володькою справляємося. Дуже допомагає те, що тракторист постійно забуває, скільки дизелю він залив у бак минулого разу. А ще, звісно, пошта: Володька моєї мрії не пише любовних листів, а от поштарка Марічка завжди рада поділитися останніми плітками про те, в яку чергову халепу вляпався коханий. Але якщо дизель закінчився, а Марічка у відпустці – що тоді станеться з коханням на відстані?

Також дівчина замислилася, чому Володька її мрії не кличе дівчину заміж і поділилася думками з читачами:

У казці принц на білому коні робить пропозицію на наступний день після знайомства. В реальності Володька твоєї мрії на брудному мотоциклі може дуже довго тримати ваші стосунки на стадії «майже одружені, але ще ні». Що це означає? Можливо, кохання не таке вже й сильне? Всі ці сумніви вирішуються дуже просто: якщо ти маєш ключ від його хати і знаєш, де лежить заначка, можеш не турбуватися. Ви знаходитеся на максимальному рівні довіри. Вище тільки його пес. І це тема для мого наступного дослідження. Якщо вже ви прийняли рішення бути разом, можливо, пора з’їжджатися? І у кого тоді жити: в тебе чи у нього?

Більше кумедних думок героїні серіалу читайте на сторінці телеканалу ТЕТ в Інстаграм. А нові серії з новими пригодами Таньки і Володьки зустрічайте вже 17 серпня о 18:15 на телеканалі ТЕТ.

Напомним,

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