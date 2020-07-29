Тетяна Песик розповіла про улюблений спогад і зміни, яких бажає екранній героїні серіалу Танька і Володька

Уже 17 серпня прем’єра нового сезону ситкому Танька і Володька.

Танька і Володька, чиї ролі виконали Тетяна Песик і Тарас Стадницький , вже підготували сімейні лайфхаки примирення після сварок, герої будуть шукати приводи для пригод і ділитися гарним настроєм з телеглядачами в нових серіях.

Перед прем’єрою Тетяна Песик розповіла про улюблений спільний спогад з Тарасом Стадницьким і зміни, яких бажає екранній героїні в інтерв'ю.

Таню, скоро на ТЕТ відбудеться прем'єра нового сезону “Танька і Володька”. Чого слід очікувати глядачам?

– В Таньки нова зачіска, це ви всі побачите і обов‘язково помітите. Ну і будуть нові пригоди Володьки, з яких Танька вкотре його буде витягувати.

Ваші скетчі славляться яскравими перевтіленнями. Чи буде щось подібне у цьому сезоні?

– Так. Ось, наприклад, ми відзняли серію з назвою “Мафія”. Назва говорить сама за себе. Ми всі будемо мафіозі, така собі банда із Чикаго 60-х років. Тож буде цікаво.

А у вас є улюблений образ із тих, що ви вже спробували зіграти?

– Їх було так багато і всі вони класні, тож виділити окремий складно. Але знаю, що глядачам найбільше сподобалися образи принцеси Фіони та Жасмін. Це мені на каналі сказали. Взагалі цікаво, коли у ситкомі є можливість зіграти когось.

Ви зайняті у ситкомі та розважальних шоу, а які у вас вподобання в контенті?

– Я скоріше люблю серйозне кіно: трилери, психологічні фільми, які тримають в напрузі від початку до кінця.

Дивитися всі проекти з вашою участю по телевізору?

– В мене вдома телеканал ТЕТ не вимикається, тому я часто можу сама від себе почути фразу “Володька, не позор мене” (сміється).

А ваші рідні слідкують за вашими роботами?

– Так, звичайно. Рідні слідкують за моєю творчістю і не пропускають жодної серії. Неважливо чи це ситком на ТЕТ, чи розважальне шоу на 1+1. Я часто чую, як мама голосно сміється за переглядом контенту з моєю участю.

Чи задумувалися ви про долю вашої героїні Таньки?

– Я бажаю своїй героїні життєвих змін. Щоб вона знайшла роботу з високою платнею і отримувала більше чоловічої уваги. Тоді Володька, сподіваюсь, перейде до серйозних і рішучих дій.

А хотілося колись запропонувати розвиток сюжетної лінії?

– Є у мене один сюжетний поворот. Тільки уявіть: Танька з Володькою розійшлися. У Таньки тепер новий хлопець, а Володька робить все, щоб повернути кохану. Але то вже інший серіал.

Ви з актором Тарасом Стадницьким і партнери по кадру в ситкомі, і у команді. Не втомлюєтеся один від одного?

– Ні, ми хороші друзі з Тарасом. Звичайно бувають моменти, коли ми бісимо один одного, але таке трапляється не часто.

Чи є у вас один улюблений спільний спогад с Тарасом?

– Не знаю, чи збігається він зі спогадом Тараса, але мені добре запам’ятався початок зйомок за участі нашого дуету ще у 2013 році. Тоді ми не знали, що вийде з цієї ідеї і точно не могли уявити, що наші персонажі стануть народними улюбленцями.

Коли вмикати телевізор, щоб побачити прем’єрні серії?

– Прем’єра нового сезону ситкому “Танька і Володька” відбудеться вже 17 серпня о 18:15 на ТЕТ. Тож бажаємо приємного перегляду. Нехай нові серії подарують гарний настрій, усмішки на обличчі та стануть вашими улюбленими.