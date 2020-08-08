Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

8 августа 2020 19:00 Юлия Крутиева
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
пресс-служба канала СТБ

8 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 3 выпуск шоу Звана вечеря.

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Смотрите в 3 выпуске шоу Звана вечеря: за звание лучшего хозяина будет соревноваться самый желанный мужчина страны, главный герой 10 сезона проекта Холостяк Макс Михайлюк. Его соперниками станут телеведущая, модель и светская львица Светлана Вольнова, львовская красотка Галина Присташ и психолог-диетолог Дмитрий Компаниец. Какие сюрпризы приготовят герои? Чем будут удивлять и угощать конкурентов? Узнайте прямо сейчас в гостеприимном шоу СТБ Звана вечеря.

Духовные практики и необычные блюда

Дмитрий Компаниец учит людей эмоциональному интеллекту, правильному общению и законам построения гармоничных отношений на работе, с друзьями, родными и любимыми людьми. Своим опытом и знаниями он решит поделиться с другими участниками. Согласятся ли гости на духовные эксперименты? И как они оценят кулинарные шедевры Дмитрия? Смотрите в 3 выпуске шоу Звана вечеря.

Неземное меню от холостяка

Поклонники романтического реалити Холостяк наверняка заметили, что завидный жених любит вкусно поесть. Однако его любимое блюдо не какие-то заморские вкусности, а традиционный украинский борщ. Именно его Макс и приготовит своим соперникам. А поможет ему в этом виртуальная помощница Сири, которая найдет в интернете самый вкусный рецепт. Сможет ли Макс Михайлюк удивить соперников своими кулинарными умениями? И получить главный приз программы – 30 000 гривен? Ответ – прямо сейчас!

Хотите узнать, какие сюрпризы ждут на ужине у Светланы Вольновой и Галины Присташ? Не пропустите самое интересное соревнование за звание лучшего хозяина.

3 выпуск шоу Звана вечеря смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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