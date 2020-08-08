Звана вечеря: в кулинарном батле встретятся Макс Михайлюк и финалистка проекта Холостяк Галя Присташ

8 августа 2020 15:20 Юлия Крутиева
Звана вечеря: в кулинарном батле встретятся Макс Михайлюк и финалистка проекта Холостяк Галя Присташ
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
пресс-служба канала СТБ

В эту субботу, 8 августа, в 19:00 на СТБ выйдет третий выпуск шоу Звана вечеря, в котором четверо незнакомцев угостят друг друга коронными блюдами и устроят незабываемый вечер.

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Как уже стало известно, готовить угощения для соперников будет главный герой проекта «Холостяк-10» Макс Михайлюк. А одной из его конкуренток станет финалистка 8 сезона романтического реалити – Галина Присташ. Подробности выпуска – в анонсе.

Встретив экс-холостячку Макс сразу отметит:

Хорошо пахнешь. И выглядишь замечательно.

Галя в свою очередь признается:

Мне нравится его харизма и юмор.

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Помимо Макса и Гали за победу в шоу посоревнуются: светская львица Светлана Вольнова и полная противоположность Холостяка – вегетарианец Дмитрий Компаниец.

Я бы и сама приготовила из него стейк,
– признается, глядя на фото оголенного мужчины, Вольнова.

У меня сложилось впечатление, что он очень круто умеет водить самолет, а вот касательно готовки – не очень,
– предположит Дмитрий Компаниец.

Какими блюдами будут удивлять герои, найдут ли общий язык Макс и Галя, а также – кто соберет наибольшее количество баллов от соперников за ужин – узнайте совсем скоро!

Не пропустите 3 выпуск шоу «Звана вечеря» в субботу, 8 августа в 19:00, на СТБ!

Напомним,

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СТБ телешоу Галина Присташ Макс Михайлюк телешоу 2020 Звана вечеря

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