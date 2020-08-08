Звана вечеря: в кулинарном батле встретятся Макс Михайлюк и финалистка проекта Холостяк Галя Присташ
В эту субботу, 8 августа, в 19:00 на СТБ выйдет третий выпуск шоу Звана вечеря, в котором четверо незнакомцев угостят друг друга коронными блюдами и устроят незабываемый вечер.
Встретив экс-холостячку Макс сразу отметит:
Хорошо пахнешь. И выглядишь замечательно.
Галя в свою очередь признается:
Мне нравится его харизма и юмор.
Я бы и сама приготовила из него стейк,– признается, глядя на фото оголенного мужчины, Вольнова.
У меня сложилось впечатление, что он очень круто умеет водить самолет, а вот касательно готовки – не очень,– предположит Дмитрий Компаниец.
Какими блюдами будут удивлять герои, найдут ли общий язык Макс и Галя, а также – кто соберет наибольшее количество баллов от соперников за ужин – узнайте совсем скоро!
Не пропустите 3 выпуск шоу «Звана вечеря» в субботу, 8 августа в 19:00, на СТБ!
Напомним,