Ева Лонгория восхитила публику снимком в эффектном купальнике с декольте до пупа
Актриса Ева Лонгория решила не упускать возможности порелаксировать летом.
Воспользовавшись уникальной возможностью перерыва в своем плотном рабочем графике, актриса вместе с мужем и детьми устроила себе отдых на одном из фешенебельных курортов.
На своей странице в Инстаграм Лонгория уже успела поделиться первым селфи с отпуска. В кадре звезда предстала в откровенном образе - черном купальнике с декольте до пупа.
В комментариях фолловеры засыпали Лонгорию комплиментами, отметив, что сейчас она находится в прекрасной физической форме.
Напомним,