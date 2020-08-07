Ева Лонгория восхитила публику снимком в эффектном купальнике с декольте до пупа

Актриса Ева Лонгория решила не упускать возможности порелаксировать летом.

Несмотря на то, что за окном продолжает набирать обороты пандемия коронавируса, Ева Лонгория все-таки решилась провести несколько дней у моря.

Воспользовавшись уникальной возможностью перерыва в своем плотном рабочем графике, актриса вместе с мужем и детьми устроила себе отдых на одном из фешенебельных курортов.

На своей странице в Инстаграм Лонгория уже успела поделиться первым селфи с отпуска. В кадре звезда предстала в откровенном образе - черном купальнике с декольте до пупа.

Актриса Ева Лонгория / instagram.com/evalongoria

Подобный снимок вызвал ажиотаж в блоге 45-летней звезды «Отчаянных домохозяек», ведь публика не часто видит Еву в подобных образах.

В комментариях фолловеры засыпали Лонгорию комплиментами, отметив, что сейчас она находится в прекрасной физической форме.

Напомним,